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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وظائف للمصريين وتحول بالقاهرة.. صحيفة بريطانية تشيد بمشروع السكك الحديدية بالمحروسة

صحيفة بريطانية تشيد
صحيفة بريطانية تشيد بمشروع السكك الحديدية الأحادية بالمحروسة

أشادت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت بمشروع  السكك الحديدية الأحادية التي تسعي مصر لإطلاقة في العاصمة القاهرة والذي سيوفر العديد من الوظائف للمصريين وسيحول القاهرة للأفضل.

ذكرت صحيفة "ديربي تليجراف" البريطانية  أن وزيرة التجارة الدولية "ليز تروس" زارت شركة تصنيع القطارات "ألستوم ديربي" للاحتفال بأول شحنة تاريخية من مشروعها لـ السكك الحديدية الأحادية في القاهرة .

قالت الصحيفة البريطانية أن مشرع السكك الحديدية الأحادية في القاهرة سيوفر خطين جديدين للسكك الحديدية الأحادية في العاصمة المصرية لدعم مئات الوظائف في المملكة المتحدة البريطانية، وسيتم تصدير 280 سيارة أحادية السكة من ديربيشاير للقاهرة.

صحيفة بريطانية تشيد بمشروع السكك الحديدية الأحادية بالمحروسة

أفادت "ديربي تليجراف" أن الشركة التي يقع مقرها في "ديربي" حصلت على دعم بقيمة 1.7 مليار جنيه إسترليني لمساعدتها في بناء خطين أحاديين في مصر.

تعتزم الشركة البريطانية بناء 34 ميلاً من السكك الحديدية لربط مدينتي القاهرة والجيزة ، وهو أمر من المتوقع أن ينقل ملايين الأشخاص كل عام ، وفقًا لتقرير "بيزنس لايف".

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قالت "أماندا سولواي" ، عضو البرلمان في "ديربي نورث": "مشروع السكة الحديد الأحادي في القاهرة سيدعم المئات من الوظائف المحلية للمصريين وسيساعد في تقليل تلوث الهواء والضوضاء في القاهرة ".

وال "أندرو ديليون" ، رئيس شركة "ألستوم" بـ أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "نحن سعداء بالتقدم المحرز في هذا المشروع التاريخي لمصر".

تابع "نحن ملتزمون بتلبية توقعات عملائنا ومتابعة شراكتنا طويلة الأمد مع السلطات الوطنية المصرية للأنفاق ونحن نسعى جاهدين لتزويد البلاد بأحدث حلول التنقل."

صحيفة بريطانية تشيد بمشروع السكك الحديدية الأحادية بالمحروسة

والخط الأحادي هو السكك الحديدية التي المسار يتكون من السكك الحديدية واحد أو شعاع ومن وجهة نظر الراكب ، يمكن أن تتمتع السكك الحديدية الأحادية ببعض المزايا مقارنة بالقطارات والحافلات والسيارات وتتجنب السكك الحديدية الأحادية الأضواء الحمراء ، ومنعطفات التقاطع ، والاختناقات المرورية ويمكن للقطارات والحافلات والسيارات والمشاة على مستوى السطح أن تصطدم ببعضها البعض ، بينما يمكن للمركبات الموجودة في حقوق الطريق المخصصة والمنفصلة من الدرجة مثل السكك الحديدية الأحادية أن تصطدم فقط بالمركبات الأخرى على نفس النظام فرص أقل بكثير للتصادم وبناء خط أحادي هو أغلى من السكك الحديدية الخفيفة.

 

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