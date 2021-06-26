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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كفاية قهر للمحجبات.. شاهد فتاة تبكي بعد تعرضها لموقف محرج بـ البوركيني

دينا هشام
دينا هشام

لم تتوقف مشكلة المحجبات رغم تصعيد الأمور على منصات التواصل الاجتماعي، فمن حين لآخر تظهر مشكلة جديدة مع شابة محجبة تختلف أطراف المشكلة والرواية والمكان، ولكن يبقى المضمون كما هو لا يتغير ، وهو منع المحجبات من نزول حمام السباحة بـ البوركيني أو منع دخول المحجبات إلى أماكن عامة في مصر.

 

صرخة جديدة ودموع ملأت أعين "دينا هشام" الشابة المصرية التي خرجت علينا في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام " و"فيسبوك" لتشكو من منعها نزول حمام السباحة بـ مايوه المحجبات "البوركيني".

 

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قصة تتكرر كل عام مع دخول فصل الصيف، ورغم التصعيد الذي يجرى كل عام بشأن منع المحجبات من ممارسة حقوقهن كغيرهن من الشابات والسيدات والتعنت والإصرار من قبل الإدارات لمختلف الأماكن التي تتبع تلك السياسة لا تتغير أبدًا.

 

تفاصيل الواقعة في مكان شهير

 

تروي"دينا" تفاصيل الواقعة التي حدثت في إحدى المجتمعات السكانية الشهيرة  "كمبوند" في مقطع فيديو لها، وتقول: "قررت أنزل البيسين النهاردة مع صحبتي وكنت بحضر حاجاتي وبلبس المايوه البوركيني، ماما حذرتني من فكرة إنهم ممكن يكونوا بيعترضوا على نزول المحجبات البيسين بـ البوركيني".

 

وأكملت "دينا":" بالفعل صديقتي سألت عن إمكانية نزولي بـ البوركيني كانت الإجابة بالرفض التام للفكرة وإنهم مش بيسمحوا إن محجبات ينزلوا البيسين بـ البوركيني طبقًا لقرارات وقواعد وضعتها الإدارة رغم قرار وزارة السياحة بالسماح عادي للمحجبات بنزول حمامات السباحة والشواطئ ".


بكل الغضب استعرضت "دينا" المايوهات التي تمتلكها سواء لغير المحجبات أو المحجبات مقارنة الاسعار ببعضها، فقالت:"المايوه لغير المحجبات عادي لكن المايوه اللي يغطي الجسم لا، المايوهات العادية كل واحد منهم بحوالي 10 دولارات لـ 50 دولارا، البوركيني لوحده حوالي 350 دولارًا".

 

لم تتمالك "دينا" أعصابها حتى فلتت دموعها والغضب يسيطر عليها:" كفاية قهر.. بجد كفاية إيه القهر ده"، مضيفة :"أنا عمري ما حسيت بالإحساس ده أو إن حجابي فيه مشكلة أنا عيشت خارج مصر 10 سنين محدش حاسسني إن في مشكلة بسبب حجابي والناس كانت بتدعمني جدًا، بقالي سنة واحدة في مصر حصلي كده ".

 

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واختتمت "دينا" الفيديو الذي اقترب عدد مشاهداته من المليون مشاهدة وآلاف التعليقات من ضمنهم مشاهير في بضع ساعات، قائلة: "عشان نبقى هاي كلاس نتكلم انجليزي وفرنساوي طول الوقت، لكن نعمل زي الغرب في إن نسيب كل واحد يختار هو عايز يلبس إيه لا مينفعش، احنا نضغط على المحجبة عشان تقلع".

https://www.instagram.com/tv/CQitu1cB1Cl/?utm_source=ig_web_copy_link

 

المحجبات التواصل الاجتماعي البوركيني مشكلة منع المحجبات

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