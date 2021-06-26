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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رسالة دعم من مجدي عبد الغني لـ الأهلى قبل مواجهة الترجي

صدى البلد

وجه مجدي عبدالغني نجم الأهلى وعضو اتحاد الكرة السابق رسالة دعم للفريق قبل مواجهة الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: " كل الأمنيات بفوز النادي الأهلى الليلة على الترجي التونسي في المحطة الأخيرة لدور نصف النهائي لدوري أبطال افريقيا".

 

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يستضيف فريق الأهلى نظيره الترجي التونسي على ستاد الأهلى والسلام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأكيد التأهل للمباراة النهائية.

 

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي 

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء السبت، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

تنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و "beIN Sports HD 4".

 

ويعود الترجي للعب في القاهرة أمام مضيفه الأهلي بعد غياب 10 سنوات، عندما يلتقيان على ملعب الأهلي بالسلام، الذي يلعب عليه الفريق التونسي لأول مرة.

 

عقدة القاهرة

وسبق أن لعب الترجي مع الأهلي في مصر 10 مباريات، أقيمت على 3 ملاعب، هي القاهرة وبرج العرب والسويس الجديد.

 

ففي استاد القاهرة، خاض فريق باب سويقة 5 مباريات ضد الأهلى، الذي حقق الفوز مرتين وتعادل 3 مرات.

 

وكانت الأولى في إياب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا 1990، وتعادل الفريقان سلبيا، قبل أن يفوز الترجي بركلات الترجيح.

 

وفي ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2001، تعادل العملاقان دون أهداف أيضا، قبل أن يفوز الأهلي في دور مجموعات دوري الأبطال 2007 بنتيجة 3-0.

 

كما انتصر المارد الأحمر على الترجي، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال 2010، بنتيجة 2-1، قبل التعادل (1-1) في دور المجموعات للنسخة 2011.

 

تفوق في الإسكندرية

وعلى ملعب برج العرب، خاض الفريقان 4 مباريات، شهدت فوزا وحيدا للأهلي و3 تعادلات.

 

وبدأت هذه المواجهات في ذهاب نهائي دوري الأبطال 2012، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يصطدم الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي نفس البطولة، عام 2017، ليتعادلا 2-2.

الأهلى اتحاد الكرة ابطال افريقيا الترجي مجدي عبد الغني

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