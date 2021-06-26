عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

صدى البلد

 

لم أكن يوماً من مناصري الرئيس الراحل حسني مبارك ولم أمنحه صوتي الانتخابي طيلة حياتي وكنت من الطامحين للتغيير ودخول دماء جديدة بأفكار ورؤىً مختلفة للحياة السياسية الراكدة في العشر سنوات الأخيرة من حُكمه، تلك السنوات التي كان لها الأثر الأكبر على تدني مستوى التعليم والصحة والخدمات، وتردي الأوضاع الاجتماعية، فمن ينسى طوابير الخبز وأسطوانات البوتاجاز وارتفاع مستوى الفقر والبطالة واللجوء للهجرة غير الشرعية والمآسي التي كان يلاقيها الشعب - ليل نهار - حتى كان منتهى غاية الفرد أن يحصل على عقد عمل في الخارج سيما إن كان في إحدى دول الخليج النفطية…

وقد كنت من هؤلاء الذين تسنى لهم الحصول على فرصة عمل في إحدى دول الخليج عام 2006 حين تركت مصر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية لهذا البلد، وفي حلقي غصة شديدة من تركي وطني للعمل ببلد آخر ليس لسبب وقتها، إلا للتفاوت الكبير بين مستوى الدخل بين عملي في مصر وتلك الفرصة آنذاك…
ومنذ صعودي لسلم الطائرة وكانت أنشودة الموسيقار الكبير عمار الشريعي الخالدة (الحدود) حاضرة، تلك الأغنية التي غنتها فرقة (الأصدقاء) التي كان قد كونها الشريعي من المطربين علاء عبد الخالق ومنى عبد الغني وحنان في بداية مشوارهم الفني، وكانت كلماتها التي كتبها المبدع عمر بطيشة تتردد في أذنيّ :
واحنا فايتين علي الحدود، مستمرين فى الصعود… اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف وأول عمرنا
وابتدى شئ  ينجرح جوه الوجود و ابتدينا أسئلة ملهاش ردود…ميلنا ع الشباك نخبى دمعة فرت مننا

مر الوقت وانشغلت في العمل محاولاً التعايش مع تلك الحياة الجديدة، ولكن الذي حدث بعد ذلك كان غريباً حيث كنا نقضي بعض الأوقات كزملاء من جنسيات عربية مختلفة في مناقشات عامة وأحاديث حول هموم الحياة وبعض القضايا السياسية التي كانت تواكب الأحداث حينها عندما تطاول أحدهم على الرئيس مبارك أمامي بطريقة غير لائقة، فتحولت حينها لشخص آخر، وكدت أن أفتك به وهو يحاول الهرب من بطشي مذعوراً من ردة فعلي العنيفة، وقد حاول باقي الزملاء احتواء الموقف دون جدوى وهم يستغربون من سلوكي هذا تجاه ذلك الشخص الذي أساء للرئيس مبارك حيث إنهم  كانوا يعرفون موقفي الغير داعم لنظامه السياسي حينها، لكن تصرفي تجاه هذا التجاوز كان كما لو أنني كنت أدافع عن والدي، فلم أطق أن يتحدث أحد من جنسية أخرى بهذا الشكل أمامي عن رئيس بلدي الذي هو بمثابة رمز له وأنا خارج مصر، أنا لا أعني انتقاد السياسات أو معارضتها وإنما أعني الإساءة الشخصية التي لم أتحملها حينها، وأحسست بأن ذلك التجاوز  إنما هو في حق شعب مصر كله، فكان ردي هكذا

وعندما هدأت العاصفة واعتذر المسيء كما يجب، ما كان مني إلا أن قلت بعض كلمات أخرى من نفس الأغنية (الحدود): مصر إنتى حته منى ...مش مجرد اسم وطنى

دائماً ما أتذكر هذا الموقف عندما أطالع منشوراً لأحد هؤلاء المعارضين المقيمين بالخارج وبه من الأباطيل والضلال والرخص ما به تجاه وطنه وقيادته التي لا تألو جهداً في الإعلاء من شأنه بين الأمم والمحافظة على مكانته العالية

ولا أجد مبرراً لهؤلاء الذين يقضون حياتهم في تلك الغربة خارج مصر غارقين في ذلك الوحل المهين الذي اختاروا الغوص فيه بحقدهم وكراهيتهم للإدارة المصرية الحالية، حيث تحول هذا الحقد إلى حزن على كل إنجاز يتم على الأرض (وما أكثر الإنجازات)، وفرح بالنوازل التي قد تصيبنا من بعض حوادث القطارات أو غيرها من أي مكروه، بل إنهم وضعوا عداداً للأيام المتبقية على الملء الثاني للسد الحبشي، متمنين أن يحدث وأن تتفاقم الأزمة - لا قدر الله - لكن الله غالب على أمره، ولن ينالوا ما يتمنونه أبداً، وسيأتي يوم يتذكر فيه الجميع تلك الأيام ومدى خسة هذه الشرذمة التي لا تعرف معنى الوطن الذي لو نادى على أبنائه فلا بد لهم أن يلبوا النداء…
ويبقى الوطن.

ترشيحاتنا

مفاجأة عن سد النهضة.. مفيد شهاب: غير مطابق للمواصفات وقد ينهار

كريم عبد العزيز: "البعض لا يذهب للماذون" مختلف تماما عن "نادي الرجال للسري"

تفاصيل القبض على شاب مصري بتهمة التعدي على حاخام يهودي في أمريكا

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يهدد حياة 150 مليون .. أحمد موسى: آبي أحمد ارتكب جريمة الملء الآحادي لسد النهضة

حجازي: القانون الدولي في صفنا بقضية سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجامعة العربية تهاجم إثيوبيا: سد النهضة ليس صراعا عربيا إفريقيا

مفاوض مصري ووزير سوداني يحرجان مبعوث إثيوبيا ويفضحان أكاذيب أديس أبابا على الهواء

الأمم المتحدة تطالب إثيوبيا بوقف إجراءاتها الأحادية بشأن سد النهضة

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

قضية تمويل التنقيب عن الآثار..التحفظ على أموال وممتلكات زوجات حسن راتب وابنته

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية.. صور

ظاهرة مرعبة.. رماد موتى وبقايا بشرية على أرض وألعاب ديزني لاند.. لماذا؟

نتيجة للغضب العارم.. عربة خضار تتسبب في إقالة مسئول من منصبه.. فيديو

تسونامي الثقوب السوداء.. ناسا تكشف عن وقوع انفجارات بركانية في الفضاء

فيديو

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

فيديوجراف.. وزير الري يكشف العواقب الوخيمة لـ ملء السد الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

د. فتحى حسين يكتب: قاعدة 3 يوليو البحرية وحماية الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هويتى وموالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ