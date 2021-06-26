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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

صدى البلد

أثارت الفنانة حلا شيحة حالة الجدل حول اعتزالها الفن مجددًا، وذلك بعد أن غابت عن العرض الخاص لفيلمها الجديد "مش أنا"، إضافة الى حذفها الصور الخاصة به. 


ونشرت حلا شيحة عبر صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام ” صورا لها برفقة زوجها معز مسعود وأبنائها ، وهى تضع غطاء للرأس.  


حلا شيحة للمرة الثانية بالحجاب


وعلقت حلا شيحة قائلة : " بحمد ربنا انى أخيراً لقيت التوازن انى أكون سعيدة في حياتي ونفسي أكون أكون صادقة مع نفسى واللي مؤمنة بيه، أما بالنسبة لفيلم مش ( مش أنا ) الحقيقة إن تم تصويره من أكثر من سنة ونص ، وبسبب ظروف كورونا اتأخر جداً نزوله وانا كمان حالي اتغير وتجوزت الحمد الله ، والفيلم بقى فعلاً مش أنا وبتمني التوفيق لكل زملائي جمعة مباركة.

حالي أتغير


أعتزال حلا شيحة للفن


شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها صورة رومانسية تجمعها بزوجها معز مسعود في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وعلقت حلا شيحة على الصورة: “بحمد ربنا اني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا”.
وتابعت: "أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة انه تم تصويره من اكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير وتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وبتمني التوفيق لكل زملائي.. جمعة مباركة".
قامت الفنانة حلا شيحة بإلغاء متابعة الفنان محمد رمضان على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور" انستجرام".
حرصت حلا شيحة على نفي خبر زواجها من محمد رمضان سريعاً، مؤكدة على أنها شائعة مضحكة، لأن محمد رمضان صديق وزميل إلى جانب أن زوجته صديقة لها.
كما أكدت حلا شيحة عدم معرفتها سبب ظهور هذه الشائعة من وقت لآخر، مشيرة إلى أنها لا تشعر بغضب من هذه الأخبار، ولكنها لا ترغب في إفساد علاقة الصداقة مع محمد رمضان.
هذه ليست المرة الأولى، التي تخرج شائعة زواج محمد رمضان وحلا شيحة فقط سبق وانطلقت بعد مشاركتهما في مسلسل "زلزال"، الذي عرض في رمضان 2019، وحرص كلاً منهما على نفي الأمر جملة وتفصيلاً ليؤكدا أن الصداقة تجمع بينهما ليس أكثر.
ولمزيد من التفاصيل حول حلا شيحة للمرة الثانية بالحجاب شاهد الفيديو التالي..

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