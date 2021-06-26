عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خدمة المجتمع بجامعة أسوان يوافق على تنظيم ملتقي توظيف لخريجي التربية الرياضية

جانب من إجتماع مجلس
جانب من إجتماع مجلس خدمة المجتمع بجامعة أسوان

عقد اليوم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم (87 ) برئاسة الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عدد من قيادات المحافظة الخدمية والتنفيذية ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأفتتح الجلسة الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور ، وتوجيه دعوة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة لحضور الندوة التعريفية بأنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية بمقر الجامعة بصحاري وذلك يوم الإثنين .

 كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات بشأن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان وجمعية التطوير والتنمية ، وكذا بروتوكول تعاون أيضاً بين جامعة أسوان والمعهد  القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

وأقرأ أيضاً:

محافظ أسوان: إنهاء إجراءات تمليك الأراضى للمساكن المقامة منذ ثلاثينات القرن الماضى

تعرف على تفاصيل افتتاح مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة بحضور وزيرة الثقافة

وأكد الدكتور مجدي محمد علي أنه تمت الموافقة علي المذكرة المقدمة من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تنظيم ملتقي توظيف خريجي الكلية بالتعاون مع المؤسسات الرياضية والسياحية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد لعام 2021/2022 ، كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة أيضاً من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تأجير ملعب كرة القدم وإستاد الجامعة الرياضي لأكاديمية النادي الأهلى فرع أسوان ، وتم كذلك مناقشة مقترح مشرع إنشاء وحدة تجفيف الثمار والأعشاب الطبية بمحافظة أسوان وإعدادها للسوق المحلي والخارجي والمقدمة من عميد كلية العلوم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه بشأن حملة تلقي لقاح فيروس كورونا للمشاركين في المراقبة وأعمال الإمتحانات في مقرات الجامعة (أسوان الجديدة - ابوالريش - مدينة أسوان - صحاري ) وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان ، كما ناقش المجلس أوجه التعاون مع المحافظة في إعداد قوافل طبية زراعية بيطرية الرائدات الريفيات ومحو الأمية.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المحافظة لن تتوانى فى إتخاذ أى أجراءات قانونية أو إدارية مع تطبيق روح القانون مراعاة للبعد الإجتماعى حيث أنه جارى العمل على تمليك المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة منذ ثلاثينات القرن الماضى طبقاً للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 بعد إلغاء القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ ، ويأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيقاً للإستقرار الأسرى والمعيشى لهم .

44
44
45
45
46
46
47
47
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جامعة اسوان الدكتور ايمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: إنهاء إجراءات تمليك الأراضى للمساكن المقامة منذ ثلاثينات القرن الماضى

ترشيحاتنا

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين في واقعة التنقيب عن الآثار

هل يجوز ذبح العجول وهي واقفة؟ الإفتاء تجيب

الأعلى للإعلام يستضيف وزير الزراعة فى جلسة حوارية

الإعلام الرياضي تحذر من ارتكاب مخالفات أثناء تحليل مباراة الأهلي والترجي

استقالة الحكومة الجزائرية وبدء مشاورات تشكيل تحالف رئاسي موسع | شاهد

الصحة العالمية: جائحة كورونا تبرز أهمية التصنيع المحلي للأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

إحالة21 متهما في أكبر قضية تهريب سيارات عبر جمارك مطار القاهرة للجنايات

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

رد مثير من حنان ترك وريهام سعيد.. تعليقات النجوم على اعتزال حلا شيحة

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

قبلة في مبنى الوزارة.. من هي السيدة التي قلبت الشعب على وزير الصحة البريطاني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

فيديو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ