خدمة المجتمع بجامعة أسوان يوافق على تنظيم ملتقي توظيف لخريجي التربية الرياضية

عقد اليوم مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة رقم (87 ) برئاسة الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس جامعة أسوان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور عدد من قيادات المحافظة الخدمية والتنفيذية ووكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأفتتح الجلسة الدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور ، وتوجيه دعوة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة لحضور الندوة التعريفية بأنشطة مراكز إبداع مصر الرقمية بمقر الجامعة بصحاري وذلك يوم الإثنين .

كما ناقش المجلس العديد من الموضوعات بشأن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان وجمعية التطوير والتنمية ، وكذا بروتوكول تعاون أيضاً بين جامعة أسوان والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

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وأكد الدكتور مجدي محمد علي أنه تمت الموافقة علي المذكرة المقدمة من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تنظيم ملتقي توظيف خريجي الكلية بالتعاون مع المؤسسات الرياضية والسياحية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد لعام 2021/2022 ، كما ناقش المجلس المذكرة المقدمة أيضاً من عميد كلية التربية الرياضية بشأن تأجير ملعب كرة القدم وإستاد الجامعة الرياضي لأكاديمية النادي الأهلى فرع أسوان ، وتم كذلك مناقشة مقترح مشرع إنشاء وحدة تجفيف الثمار والأعشاب الطبية بمحافظة أسوان وإعدادها للسوق المحلي والخارجي والمقدمة من عميد كلية العلوم.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أنه بشأن حملة تلقي لقاح فيروس كورونا للمشاركين في المراقبة وأعمال الإمتحانات في مقرات الجامعة (أسوان الجديدة - ابوالريش - مدينة أسوان - صحاري ) وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان ، كما ناقش المجلس أوجه التعاون مع المحافظة في إعداد قوافل طبية زراعية بيطرية الرائدات الريفيات ومحو الأمية.

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن المحافظة لن تتوانى فى إتخاذ أى أجراءات قانونية أو إدارية مع تطبيق روح القانون مراعاة للبعد الإجتماعى حيث أنه جارى العمل على تمليك المساكن المقامة على أراضى أملاك الدولة منذ ثلاثينات القرن الماضى طبقاً للمادة 80 من القانون 182 لسنة 2018 بعد إلغاء القانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦ ، ويأتي ذلك في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيقاً للإستقرار الأسرى والمعيشى لهم .

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