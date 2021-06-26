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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدءاً من العام الجامعى القادم

جامعة اسيوط تعلن تخفيض 25% من الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين

صدى البلد

 أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط عن موافقة مجلس الجامعة على تخفيض الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين من مختلف الجنسيات والملتحقين للدراسة بالمرحلة الجامعية بجميع كليات الجامعة وذلك بنسبة 25%  بدءاً من العام المقبل.

 

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى التخفيف عن كاهل الطلاب الوافدين وأسرهم فى ظل الصعوبات الدراسية التي تمر بها كثير من الدول العربية والإفريقية والعالم تزامناً مع جائحة كوونا وتداعياتها على العالم بأسره ، وذلك حرصاً  من إدارة جامعة اسيوط على تطوير منظومة الطلاب الوافدين للدراسة بها وسعيها دوماً  على تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تسهل من التحاقهم للدراسة بالجامعة.

 

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جاء ذلك خلال ترأس الدكتور طارق الجمال لجلسة مجلس الجامعة المنعقدة عن شهر يونيو 2021، والتى جاءت بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والسادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات الدكتور شحاتة غريب ، والدكتور أحمد المنشاوي، والدكتورة مها غانم والسادة أعضاء المجلس من عمداء الكليات العملية والنظرية وشوكت صابر القائم بعمل أمين عام جامعة اسيوط.

 

من جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب أن هذا القرار جاء تأكيداً من إدارة الجامعة على حرصها على مستقبل الطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بها وتقديمها للعديد من الخدمات لهم أسوة بما يتم تقديمه للطلاب المصريين من خلال كليات الجامعة ووحداتها ومدنها الجامعية وذلك تشجيعاً لهم على مواصلة تعليمهم الجامعى والأكاديمي على نحو يسير.

جامعة اسيوط تخفيض الرسوم الطلاب الوافدين العام الجامعي الدراسية مجلس الجامعة

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