عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصممة أزياء مصرية تبتكر ملابس مخصصة للمرضى وأصحاب الجروح والكسور.. شاهد

ملابس لمرضى الجروح
ملابس لمرضى الجروح والكسور

قالت شيماء النجار، مصممة أزياء، إنها واجهت العديد من المقربين لها الذين عانوا من آلام الكسور والجروح لمدة 8 سنوات ماضية، كاشفة أنها واجهت العديد من الحالات وليس حالة واحدة فقط، فلذلك فكرت في تصميم ملابس مخصصة لمرضى الجروح والكسور، حتى أن يتم التسهيل عليهم في الحركة دون الم شديد.

وأضافت مصممة أزياء عبر زووم في برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي إم سى"، "زوجي أول من تعرض للعمليات الجراحية منذ 8 سنوات، ومن بعده والدتي وأولادي وأصدقائي تعرضوا أيضا للعديد من الكسور المختلفة، فبدأت تلك الفكرة من تلبية لطلبات أصدقائي وأقاربي في صناعة نوع من الملابس قبل دخولهم لعمليات جراحية أو التعرض لكسور، وكانت بالفعل تلك الملابس تسهل عليهم الحركة والتغيير علي الجرح دون الالام".

وأشارت مصممة أزياء، إلى أنها لم تكن متخليه كمية الوعي والادراك لدي الأشخاص في أهمية وجود هذا النوع من أفكار الملابس للمريض.

وأردفت "الناس هي اللي ساعدتني علي تطوير وتعدد الأفكار، حيث أنني بدأت في أنواع الجروح والكسور فقط بعد استعانتي الأطباء لمعرفة جميع أنواع الجروح، ولكن تطورت في الأفكار حسب متطلبات الأشخاص".

وأكدت مصممة أزياء أنها حصرت جميع أنواع الاصابات من المرضى والأطباء، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة العديد من المؤسسات الطبية، كما أن الأطباء قاموا بمساعدتها في تعديل الأفكار بناءا على أنواع وطبيعة تلك الجروح والكسور.

مصممة أزياء الام الكسور أفكار الملابس للمريض المؤسسات الطبية اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين في واقعة التنقيب عن الآثار

هل يجوز ذبح العجول وهي واقفة؟ الإفتاء تجيب

الأعلى للإعلام يستضيف وزير الزراعة فى جلسة حوارية

الإعلام الرياضي تحذر من ارتكاب مخالفات أثناء تحليل مباراة الأهلي والترجي

استقالة الحكومة الجزائرية وبدء مشاورات تشكيل تحالف رئاسي موسع | شاهد

الصحة العالمية: جائحة كورونا تبرز أهمية التصنيع المحلي للأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

إحالة21 متهما في أكبر قضية تهريب سيارات عبر جمارك مطار القاهرة للجنايات

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

رد مثير من حنان ترك وريهام سعيد.. تعليقات النجوم على اعتزال حلا شيحة

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

قبلة في مبنى الوزارة.. من هي السيدة التي قلبت الشعب على وزير الصحة البريطاني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

فيديو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ