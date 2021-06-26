مصممة أزياء مصرية تبتكر ملابس مخصصة للمرضى وأصحاب الجروح والكسور.. شاهد

قالت شيماء النجار، مصممة أزياء، إنها واجهت العديد من المقربين لها الذين عانوا من آلام الكسور والجروح لمدة 8 سنوات ماضية، كاشفة أنها واجهت العديد من الحالات وليس حالة واحدة فقط، فلذلك فكرت في تصميم ملابس مخصصة لمرضى الجروح والكسور، حتى أن يتم التسهيل عليهم في الحركة دون الم شديد.

وأضافت مصممة أزياء عبر زووم في برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي إم سى"، "زوجي أول من تعرض للعمليات الجراحية منذ 8 سنوات، ومن بعده والدتي وأولادي وأصدقائي تعرضوا أيضا للعديد من الكسور المختلفة، فبدأت تلك الفكرة من تلبية لطلبات أصدقائي وأقاربي في صناعة نوع من الملابس قبل دخولهم لعمليات جراحية أو التعرض لكسور، وكانت بالفعل تلك الملابس تسهل عليهم الحركة والتغيير علي الجرح دون الالام".

وأشارت مصممة أزياء، إلى أنها لم تكن متخليه كمية الوعي والادراك لدي الأشخاص في أهمية وجود هذا النوع من أفكار الملابس للمريض.

وأردفت "الناس هي اللي ساعدتني علي تطوير وتعدد الأفكار، حيث أنني بدأت في أنواع الجروح والكسور فقط بعد استعانتي الأطباء لمعرفة جميع أنواع الجروح، ولكن تطورت في الأفكار حسب متطلبات الأشخاص".

وأكدت مصممة أزياء أنها حصرت جميع أنواع الاصابات من المرضى والأطباء، مشيرة إلى أنها قامت بزيارة العديد من المؤسسات الطبية، كما أن الأطباء قاموا بمساعدتها في تعديل الأفكار بناءا على أنواع وطبيعة تلك الجروح والكسور.