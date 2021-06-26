إقبال المصطافين على شواطئ رأس البر في دمياط

تكثف الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، تواجدها بطول الشاطئ لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وانتشار لرجال الإنقاذ بشاطئ المصيف.

ونبه وليد الشهاوى نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر، على ادارة الشواطئ بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، واستقبال المصطافين وتوعيتهم بضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتقوم الوحدة المحلية برأس البر بالتنبيه على رجال الإنقاذ والمعدات البحرية بالانتشار بطول الشاطئ.

وتم اعداد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للاسعاف، إذ تم أمس إنقاذ 53 حالة من الغرق وتسليم 103 طفل تائه إلى ذويهم، هذا الى جانب تنفيذ حملات نظافة مستمرة لرفع المخلفات و القمامة اولا بأول.

كان قد شهد أمس الجمعة، اقبالا كبيرا من قبل المصطافين على مصيف رأس البر.

وشهدت الشواطئ ازدحاما من قبل المصطافين مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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