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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشركة الفرنسية تتسلم رسمياً إدارة وتشغيل الخط الثالث من مترو الأنفاق.. غدا

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل، عن البدء الرسمي في إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث لمترو الأنفاق: "جامعة القاهرة إمبابة/ العباسية/ عدلي منصور" من خلال شركة أر أي تي بي الفرنسية اعتبارا من غد الأحد.

 

وأضافت الوزارة، أن بدء فعليات التشغيل سيكون بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل والسفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتية، ولورانس بتل رئيسية مجلس إدارة شركة أر اي تي بي الفرنسية، بالإضافة إلى رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

 

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يأتي ذلك ضمن العقد المبرم بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية العالمية المتخصصة في إدارة مترو الأنفاق على مستوى العالم، بتكلفة وصلت إلى 1.138 مليار يورو، ولمدة 15 عاما،  وعلّقت الشركة منشورات إرشادية ولوحات تعريفية بالخط الثالث للمترو، إلى جانب مواعيد العمل داخل محطات وقطارات الخط الثالث.

 

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ شركة RATP الفرنسية العالمية، لن تتدخل في تحديد سعر تذكرة القطارات، مؤكدا أنّ الحكومة المصرية هي من لها الحق الأول والأخير في تحديد سعر تذكرة المترو، وأنّ الشركة ستتولى أعمال الإدارة والتشغيل والصيانة، مع توفير قطع الغيار اللازمة لمدة 15 عاما.

 

ولفت كامل الوزير، إلى أنّ شركة RATP الفرنسية العالمية، ستستعين بنحو 95% من العاملين من المصريين، وسيتم الإبقاء على أغلب العاملين الحاليين بالخط الثالث ضمن الإدارة الفرنسية، مع تدعيمهم ببعض العناصر من الخطين الأول والثاني، وسيعملون تحت غطاء الشركة الفرنسية وستنتقل تبعيتهم إليها تماما.

 

وأكد أنّ قرار التعاقد مع الشركة الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو، يستهدف تخفيف الضغط على الشركة المصرية الحالية المسؤولة عن إدارته وخلق نوع من المنافسة لتحسين الخدمة وزيادة الإيرادات لخطوط المترو.

 

وأضاف أنّ هناك شركات عالمية متخصصة تتولى إدارة القطار الكهربائي ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسابق الزمن لتنفيذ مشروعتها العملاقة، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، علاوة على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، في مترو الأنفاق والسكة الحديد.

مترو الأنفاق جامعة القاهرة وزير النقل الهيئة القومية للانفاق السفير الفرنسي بالقاهرة شركة RATP الفرنسية ستيفان روماتيه

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