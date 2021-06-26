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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإعلام الرياضي تحذر من ارتكاب مخالفات أثناء تحليل مباراة الأهلي والترجي

فريق الاهلى
فريق الاهلى

حذرت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، من ارتكاب أية مخالفات أثناء تغطية وتحليل مباراة الأهلي ضد الترجي المقرر إقامتها اليوم، السبت.

 

وقال الدكتور أسامة أبو زيد رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تحذر من ارتكاب أية مخالفات أثناء تغطية وتحليل مباراة الأهلي ضد الترجي المقرر إقامتها مساء  اليوم، في إطار مباراة العودة لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد انتهت مباراة الذهاب في تونس بفوز الأهلي بهدف نظيف على حساب الترجي.

 

وأضاف  أبو زيد، فى تصريحات صحفية: “نتمنى أن تسير على ما يرام بعيدا عن العصبية أو التوتر”، موضحا أن التحليل سيكون سهلا، خاصة أن فوز الأهلي ضد الترجي في مباراة الذهاب «سيهدئ من الأمور جدا وسيريح الأعصاب ولن يكون هناك تشنجات» بحسب تعبيره.

 

وحول رصد المباراة، قال إن لجان الرصد ستعمل على رصد تحليل مباراة الأهلي ضد الترجي، وتابع: «لجان الرصد ستكون موجودة للمباراة والتحليل بالذات لكن المباراة لن يكون بها مشاكل»، مؤكدا أن فرصة الأهلي كبيرة للفوز والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

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