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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالخطوات.. طريقة وصفة "طاجن العكاوي" ..فيديو

طاجن عكاوي
طاجن عكاوي

قدمت الشيف "توتا مراد"، طريقة وصفة "طاجن العكاوي"، خلال برنامج "سفرة وطبلية"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم، السبت.

 

مقادير وصفة "طاجن العكاوي"

عكاوي مقطعة 
بصل 
كرفس 
فلفل ألوان طماطم شيري 
فلفل حار 
عصير طماطم 
زيت وسمنة 
ثوم مفروم 
حبهان 
كبابة صيني

وللمزيد من التفاصيل عن وصفة " طاجن العكاوي " ، شاهدي الفيديو..

 

طرق عمل العكاوى .. 3 وصفات مميزة أبرزها الإيطالي

 

يعد العكاوى من أكثر الأكلات الشعبية المتداولة بين المصريين حيث تمنح الجسم قدرا كبيرا من القوة والطاقة كما تتمتع بمذاق مميز وشهى.
 

نعرض لكم 3 طرق متنوعة لعمل طاجن العكاوى بوصفات مجموعة متنوعة من الطهاة .
 

طريقة طاجن عكاوى بالبطاطس للشيف شربيني 

مقادير طاجن عكاوى بالبطاطس: “بطاطس بصل طماطم عكاوى ملح فلفل ثوم طماطم بيوريه مرقة سمـنة جوزة الطيب مستكة كمون ورق لورى جزر كرفس كرات حبهان فلفل حار”.
 

طريقة عمل طاجن عكاوى بالبطاطس

حمري قطع العكاوى فى السمنة الساخنة وافرمى الطماطم و ضيفيها الى العكاوى مع الطماطم البيورية وفرمي الجزر والكرفس والكرات.
 

* قطعى البطاطس مكعبات كبيرة و ترص فى البايركس بعد ان تحمر نصف تحميره ثم ضعى العكاوى على البطاطس مع الخضروات وادخليهم الفرن حتى النضج .
 

طريقة طاجن عكاوي إيطالي لـ رانيا الجزار 

مقادير عكاوي إيطالي: “زيت زيتون بصل احمر مكعبات عكاوى  ثوم مفروم فلفل الوان كرفس زعتر جاف ورق لورا فلفل أسود كزبرة خضراء زيتون مخلى صحيح طماطم ملح”.
 

طريقة عمل عكاوي إيطالي

فى حلة بها زيت ساخن حمرى العكاوى مع البصل والثوم على النار ثم ضعى الكرفس والزعتر وورق اللورا ثم ضعى الفلفل الرومى والطماطم والكزبرة ثم الزيتون ثم الماء ويترك الخليط حتى النضج.
 

طريقة طاجن عكاوي بالخضار لـ رانيا الجزار

مقادير طاجن عكاوي بالخضار: “طماطم مبشورة عكاوى فلفل ألوان جوليان جزر جوليان بصل جوليان ثوم مفروم كرفس صلصة طماطم عصير ليمون فصوص كبيرة حبهان فصوص مستكة ورق لورا ملح بهارات خل زبدة زيت زيتون كمون ناعم - شطة ناعمة”. 

 

طريقة عمل طاجن عكاوي بالخضار

حمري قطع العكاوى فى الزبدة والزيت على النار ضعى الماء الساخن والحبهان والمستكة وورق اللورا ثم ضعى الجزر والكرفس والبصل ويترك ليسلق حوالى ساعة ونصف.
 

يشوح الثوم والبصل والفلفل الألوان ويضاف الطماطم والكمون والبهارات وملح والصلصة والشطة حسب الرغبة وجزء من مرقة العكاوي. 

 

يمكن إضافة خل وعصير ليمون حسب الرغبة ويوضع الخليط فى طاجن فى الفرن حتى تمام النضج ويحمر الوجه وتقدم ساخنة.
 

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