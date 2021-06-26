وفاة وتليف كبدي.. تحذير لأصحاب نظام الكيتو دايت

قال بهاء ناجي استشاري تغذية، إن نظام الكيتو دايت يعتمد على تناول نسبة كبيرة من البروتين بالإضافة إلى السلطة.

وأضاف بهاء ناجي، في مداخلة الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن تناول البروتينات بشكل كبير في نظام الكيتو دايت، يؤثر بالسلب على الكبد، مما قد يصيبه بتليف كبدي.



وشدد استشاري التغذية على ضرورة متابعة وظائف الكبد بشكل مستمر في حالة الاعتماد على نظام الكيتو دايت، موضحا أن ريجيم الفاكهة يمكن أن يصيب الإنسان بالسكر ولهذا يجب توخي الحذر.

وذكر بهاء ناجي أن هناك عدة عوامل تتسبب في الإصابة بفقدان أو زيادة الوزن، منها العامل الوراثي والجينات والسلوكيات العادات الخاطئة في الطعام، وأخيرا الأمراض.



وأوضح أن هناك العيديد من الأمراض التي تسبب في زيادة الوزن بشكل كبير، ولهذا يجب على الطبيب المعالج معرفة سبب السمنة وعلى أساسه يحدد طريقة العلاج.

وأشار استشاري التغذية إلى أن تقديم الوجبات في اليوم يساعد على زيادة نسبة الحرق، منوها إلى أن الأطعمة التي تحتوي على الألياف تساعد على رفع نسبة الحرق وكذلك الفاكهة والخضراوات، وأخيرا المشروبات التي تحتوي على كافيين.



وأضاف أن المياه الدافئة تساعد على حماية الجهاز الهضمي وتنظيم عملية الهضم، منوها إلى أن تناول المياه الباردة يعمل على زيادة نسبة الحرق نتيجة انخفاض درجة حرارة الدم والجسم.





في سياق متصل، فقد الكثير من الأشخاص تدريجيًا دوافعهم في إنقاص الوزن، عندما لا يلبي "الدايت" توقعاتهم، وعدم وجود خطة واقعية لفقدان الوزن، يسبب مشاكل كثيرة جدا، وقالت الدكتورة سماح سليمان أخصائية التغذية العلاجية، إن وضع أهداف واقعية تساعد في الحفاظ على المسار الصحيح والدوافع بحيث يمكنك فقدان الوزن بصورة عقلانية، ولا تتوقع أن تفقد عدة كيلوات في غضون أيام قليلة، حيث إن فقدان الوزن التدريجي والبطيء هو أمر صحي، وأكثر استدامة.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن أنماط الأكل، مثل توزيع الأكل طوال اليوم، يمكن أن يكون له تأثير كبير على التقدم المحرز في فقدان الوزن.

وأكدت الدكتورة سماح سليمان أن كثيرا من الناس يعتقدون أن الحد من تناول السعرات الحرارية عن طريق تخطي وجبات الطعام يساعد على تسريع فقدان الوزن، ولكن في الواقع تخطي وجبة واحدة يمكن في كثير من الأحيان أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام في الوجبة التالية لأنك سوف تكون أكثر جوعا، وبالإضافة إلى ذلك، تخطي وجبات الطعام يؤثر سلبا على مستوى السكر في الدم، والتمثيل الغذائي ومستوى الطاقة.

وأوضحت أخصائية التغذية العلاجية أنه عند محاولة إنقاص الوزن، فإن كثيرا من الناس يعتمدون عادة على البحث عن الأطعمة قليلة الدسم، والمحليات الاصطناعية، ولكن تناول مثل هذه الأطعمة يسبب الرغبة الشديدة في الحصول على السكر، والحد من مستوى الطاقة لديك يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت.

وأكدت أنه يجب أن يتم استبدال الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة بالأطعمة العالية بالدهون المشبعة الأحادية أو الدهون غير المشبعة، وهذا يعني أنك يجب التركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على الزيوت النباتية.

