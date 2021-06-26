ضبط موظف للاحتيال على مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها على مبالغ مالية بزعم إلحاق زوجها بوظيفة فى إحدى الوحدات الصحية بسوهاج ، مدعياً علاقاته ونفوذه بالمسئولين "على خلاف الحقيقة".

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة البلاغ وتبين قيام (موظف بإحدى الوحدات الصحية بدائرة مركز شرطة المراغة "له معلومات جنائية").. بإستغلال طبيعة عمله بالوحدة الصحية وممارسة نشاط إحتيالى فى النصب والإحتيال على المواطنين من خلال إيهامهم بقوة علاقاته بمسئولى جهة عمله، وقدرته على إلحاقهم بوظائف بها - خلافاً للحقيقة - وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية تحت ذلك الزعم ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.