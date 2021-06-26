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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد : دخول محطة القطار بدون تذكرة يعرض الركاب للغرامة الفورية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

طالبت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الركاب بالحصول على تذكرة القطارات قبل دخول محطة قطار السكة الحديد.

 وأضافت أن دخول القطار أو المحطة بدون تذكرة سيعرض الراكب لدفع ثمن التذكرة مضاف عليها غرامة. 

وتفقد  الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل مؤخراً   الساحة الخارجية وارصفة المحطة وشبابيك التذاكر و تلاحظ  للوزير خلال جولته دخول عدد من الركاب  بدون تذاكر للمحطة  كما اشتكى عدد الركاب خلال لقاء الوزير معهم  من عدم قيام الكمسارية بإحدى رحلات خط القاهرة/ كفر الشيخ بتحصيل التذاكر من الركاب   وهو ما اكد الوزير معه ان السماح بدخول الركاب بدون تذاكر وعدم تحصيل قيمة التذكرة يعد نوعاً من انواع الإهمال والتقصير والتخاذل في حق هيئة السكة الحديد وفي حق الشعب المصري الذي يمتلك هذا المرفق الحيوي الهام  ووجه الوزير بتحويل كافة المتسببين في الحالتين للتحقيق الفوري وتعليظ العقوبات  مشيراً إلى انه لامكان لمتخاذل او مقصر ويجب أن يكون التطهير مواكب لما يتم تنفيذه من مخططات ومشروعات التطوير الجاري تنفيذها. 

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وشدد على ضرورة قيام كمسارية الأبواب بعدم السماح بدخول أي راكب للمحطة بدون  بدون تذكرة و حوكمة دخول المحطات بالتذاكر حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب،  وكذلك ضرورة الاسراع في  تركيب البوابات إلكترونية بمحطات السكة الحديد والخاصة بالدخول والخروج مثل مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون تذاكر، وحيث  سيتم  البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية وهي محطات(مصر بالقاهرة- الجيزة- مصر بالإسكندرية- سيدي جابر). وتهيب وزاره النقل بجمهور الركاب بضروره الحصول على تذكره السفر من شبابيك التذاكر الموجوده خارج المحطه لعدم تعرضهم لدفع غرامه التهرب من دفع قيمه التذكره.

كما شدد الفريق مهندس كامل الوزير على قيادات السكة الحديد، بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة على نظافة المحطات والقطارات وعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد التام من الحالة الفنية له وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل وإجراء وتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية، وضروة تأدية كل موظف بالسكة الحديد المهام الموكلة اليه بأعلى درجات الانظباط مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد عدد كبير من الجولات المفاجئة لكافة قطاعات السكة الحديد لمتابعة انتظام العمل على مدار 24ساعة كما أكد الوزير ان الفترة القادمة ستشهد تصعيد عدد كبير من الكوادر الشابة في مناصب قيادية بالهيئة بعد تأهيلهم التأهيل المناسب.
 

السكة الحديد وزير النقل دفع غرامة وزارة النقل هيئة السكة الحديد

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