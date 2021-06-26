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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جهاز القاهرة الجديدة يكشف كواليس تسليم 3072 شقة بمشروعي دار مصر والأندلس

جهاز القاهرة الجديدة
جهاز القاهرة الجديدة يكشف كواليس تسليم 3072 وحدة سكنية بمشرو

قال المهندس حسين الأحمدي معاون رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن المرحلة الثانية دار مصر إسكان متوسط، بها حوالي 376 عمارة بعدد 9024 وحدة سكنية، موضحا أن الوحدات السكنية التى يتم تنفيذها بتكون كاملة المرافق وبها مياه وصرف صحي وكهرباء، بالإضافة إلى توصيل شبكات الغاز وشبكات التليفونات ليتمكن المواطن عند استلام وحدته التقديم عليها .

 

وأضاف الأحمدي، خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنه تم تسليم 96 عمارة في أول مرحلة تسليم بالمرحلة الثانية بواقع 3072 وحدة سكنية، ثم تم البدء في تسليم 128 عمارة حتى شهر ديسمبر، ثم سيتم تسليم باقي الوحدات والعمارات تباعا أي أن الشقق تكون كاملة التشطيب ونعمل على تلبية  كل احتياجاتهم.

 

وأوضح معاون رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بأن نسبة المسطحات الخضراء 15% من المشروع، وذلك ضمن توجيهات الرئيس السيسي للاهتمام بالمسطحات الخضراء لما لها من أثر بيئي مهم جدا.

 

وأردف المهندس حسين الأحمدي معاون رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن المنطقة شهدت تدشين 10 أسواق تجارية ستطرح في مزاد علني على المواطنين، وسيجري البدء في تدشين مناطق خدمية في المشروع، كما تعمل الدولة المصرية على توفير كل الخدمات للسكان من مستشفى ومدارس وأسواق.

 

ولفت الأحمدي إلى أن المواطن يدفع مقدم الوحدات ثم أقساط ربع سنوية لحين موعد الاستلام، ثم يتوجه للبنك إلى حين استكمال التعاقد بعدها يدفع أقساط ربع سنوية حتى يسدد كل ثمن الشقة، لافتًا إلى أن مساحات الشقق تبدأ من 115 مترا حتى 150 متر، بالإضافة إلى وجود عدد متنوع من النماذج حتى يختار كل مواطن الشقة التي تناسبه.

القاهرة الجديدة: استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالمدينة

 

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة  استمرار الجهود المبذولة لوقف المخالفات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ( شرطة المرافق وشرطة التعمير) بمدينة القاهرة الجديدة.

 

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم شن حملة على الفيلات المخالفة للنشاط بالتجمع الخامس، تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز  للتجمع الخامس والمهندس محمد عرفات،  رئيس الإدارة المركزية للتنمية، حيث قامت اللجنة بتنفيذ ٨ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات بالشويفات والحي الخامس، بجانب فصل التيار الكهربائي وإخلاء وغلق وتشميع جميع الوحدات المخالفة.

 

وفى ذات السياق، أوضحت المهندسة سلوى بيومي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، انه تم  شن حملة على الإشغالات بمنطقة الهناجر والاسكان الاجتماعى بالتجمع الثالث، وإزالة كافة الاشغالات، كما تم إيقاف أعمال بدورم مخالف بحى جاردينيا.

 

من جانبها، صرحت  المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، بأنه تم شن حملة مكبرة على الإشغالات والتعديات بالمجاورة الثالثة والشباب الشمالى، وتم مصادرة المضبوطات إلى مخازن الجهاز.

 

جهاز القاهرة الجديدة دار مصر الأندلس وحدة سكنية المهندس حسين الاحمدى

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