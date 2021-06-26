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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب خلافات مالية.. شخصان يطلقان النار على آخر بالدقهلية

كلبش
كلبش

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاض"له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز) مُصاب برش خرطوش بالصدر وتوفـى عقب وصوله للمستشفى ، وإتهام والده (لشخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بذات الدائرة) لقيام أحدهما بإطلاق عيار نارى من فرد محلى فأحدث إصابة نجله التى أودت بحياته لوجود خلافات مالية بينهم.  

تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللوا علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالدقهلية أسفرت جهوده عن أن مرتكبى الواقعة (أحد المشكو فـى حقهما وعامل "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأضاف أحدهما أنه قام بإطلاق عيار نارى من فرد محلى تجاه المجنى عليه بالإشتراك مع الثانى لوجود خلافات مالية بينه وبين المتوفـى ، وذلك حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة (سائق - مقيم بدائرة المركز) والذى تم ضبطه ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة ، بمواجهته أيد ذلك ونفى علمه بنيتهما فى إرتكاب الواقعة ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح المستخدم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية مركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية المستشفيات خرطوش إطلاق عيار نارى قطاع الأمن العام وزير الداخلية عيار ناري

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