عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: جائحة كورونا تبرز أهمية التصنيع المحلي للأدوية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي للأدوية والخطوات اللازمة لذلك، مشيرة إلى أن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية التصنيع المحلى كعنصر رئيسي في الاستجابة للوباء من خلال تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية والمنتجات المستوردة.

جاء ذلك خلال البيان الختامي للمنتدى العالمي الأول للإنتاج المحلي للأدوية وتقنيات الصحة، الذي نظمته "الصحة العالمية"، على مدار 5 أيام، بمشاركة مندوبين من 100 دولة، إضافة إلى الشركاء الدوليين ومجموعات المجتمع المدني والجمعيات الصناعية وكبار المستثمرين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" وغيرهم. 

وأوضحت المنظمة أن المنتدى سيوفر منصة لدعم الجهود لتحسين الوصول إلى الأدوية وتعزيز الإنتاج المحلى للمنتجات الصحية فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وأن المشاركين أوصوا في نهاية اجتماعاتهم بالعمل لزيادة القدرة التصنيعية للأمن الصحي العالمي خاصة وأن جائحة كورونا سلطت الضوء على أهمية التصنيع المحلى كعنصر رئيسي في الاستجابة للوباء من خلال تقليل الاعتماد على الأسواق العالمية والمنتجات المستوردة.

وذكرت المنظمة أن إنتاج اللقاحات كان موضوعا مركزيا في المنتدى، مشددة على أن تقاسم الملكية الفكرية والمعرفة سيكونان أمرا ضروريا إلى جانب تسهيل الترخيص الطوعي والنقل الفعال للتكنولوجيا ذلك إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لنقل التكنولوجيا بما في ذلك إعداد قوة عاملة ماهرة والوصول الجيد إلى معلومات السوق والتقييم الدقيق للقدرة المحلية على تلقي واستيعاب التكنولوجيا المنقولة.

وأكدت المنظمة أن دور الحكومات أساسي في خلق بيئة سياسية مواتية ونظام بيئى داعم للأعمال، لافتة إلى أن ضعف الوصول إلى رأس المال يعد عاملا مقيدا رئيسيا للمصنعين المحليين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وقالت إن الاهتمام الأكبر الذى أعربت عنه بنوك التنمية الرئيسية والمؤسسات المالية الأخرى نحو الاستثمار في القطاع يشير إلى تحسن في هذا المجال، لافتة إلى أهمية إنشاء مجموعة استشارية استراتيجية بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء لمواجهة التحديات والاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية في الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا.
يشار إلى أن منتدى الإنتاج المحلي الذي أنشئ كآلية طويلة الأجل لتعزيز الحوار وصنع القرار لتعزيز القدرة التصنيعية المحلية والمضي قدما نحو الهدف المتمثل في الوصول الشامل إلى التقنيات الصحية سوف يعقد دورته القادمة في هولندا.

استثمار تكنولوجيا الأمم المتحدة جائحة كورونا الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

تونس: تطعيم مليون و705 آلاف و657 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

بالفيديو كونفراس.. تجديد حبس نائب الجن والعفاريت وآخرين في واقعة التنقيب عن الآثار

هل يجوز ذبح العجول وهي واقفة؟ الإفتاء تجيب

الأعلى للإعلام يستضيف وزير الزراعة فى جلسة حوارية

الإعلام الرياضي تحذر من ارتكاب مخالفات أثناء تحليل مباراة الأهلي والترجي

استقالة الحكومة الجزائرية وبدء مشاورات تشكيل تحالف رئاسي موسع | شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

إحالة21 متهما في أكبر قضية تهريب سيارات عبر جمارك مطار القاهرة للجنايات

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

رد مثير من حنان ترك وريهام سعيد.. تعليقات النجوم على اعتزال حلا شيحة

قبلة في مبنى الوزارة.. من هي السيدة التي قلبت الشعب على وزير الصحة البريطاني؟

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

فيديو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

سخر الجن.. القبض على نائب برلماني سابق لتجارة الآثار

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ