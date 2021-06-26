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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضعوه في صندوق سيارة من الدقهلية إلى المنوفية.. الأمن يحرر طفل مختطف

الاجهزة الأمنية
الاجهزة الأمنية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص بغياب (نجله) عن مسكنهما حال لهوه بأحد الشوارع المجاورة لمسكنهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") حيث إتفقا على إختطاف الطفل ومساومة أهليته على دفع مبلغ مالى مقابل إطلاح سراحه ، فقاما بإستدراج الطفل لمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه وقاما بإصطحابه داخل صندوق سيارة (ربع نقل بصندوق مُغلق) قيادة أحدهما والتوجه به لمحل سكن أحدهما بمحافظة المنوفية لمساومة أهليته على دفع المبلغ المالى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية أمكن ضبطهما وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة وأمكن تحرير الطفل المختطف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية لمركز شرطة المنصور مديرية أمن الدقهلية غياب نجله فريق بحث جنائى قطاع الأمن العام مساعد وزير الداخلية إختطاف الطفل مديرية امن المنوفية

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