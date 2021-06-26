استقالة الحكومة الجزائرية وبدء مشاورات تشكيل تحالف رئاسي موسع | شاهد

عرضت فضائية "الغد اليوم" خبرا أفاد بـ استقالة الحكومة الجزائرية، حيث إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يبدأ اليوم السبت، عقد مشاورات سياسية مع الأحزاب والقوائم المستقلة الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد استقالة الحكومة الجزائرية.

وتبون سيلتقي الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، التي تتصدر نتائج الانتخابات بـ 98 مقعدًا برلمانيًا.

كما أن المشاورات ستتناول مقترحات الأحزاب حول اسم رئيس الوزراء الذي سيعينه رئيس الجمهورية، والتشكيل الحكومي في ظل الأزمة السياسية الراهنة وبعد استقالة الحكومة الجزائرية.

وقدم عددا من الأحزاب مقترحًا حول تعيين حكومة توافقية لتجاوز الأزمة الراهنة وتجاوز المحاصصة الحزبية.

ومن المتوقع أن تكون للقوائم المستقلة كلمتها في التشكيل الحكومي، إذ حصد المستقلون قرابة 80 مقعدًا لأول مرة في تاريخ البلاد، ويمثلون ثاني أكبر قوة برلمانية بعد حزب جبهة التحرير الوطني المتصدر لنتائج الانتخابات.

وكان عبد المجيد تبون، قبل استقالة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد وحكومته، الخميس الماضي، وكلفه بتصريف أعمال الحكومة.

وبعد استقالة الحكومة الجزائرية، تأتي الخطوة عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، التي جرت يوم 12 يونيو الجاري، وفقا لأحكام الدستور.