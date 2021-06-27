محافظة مطروح تستعد لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية العامة

اجتمع ‏عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم فى محافظة مطروح أعضاء اللجنة الرئيسية الوزارية المنوطة بمتابعة أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 21/20 برئاسة سيد أحمد سيد وعضوية كل من هاني عيد دياب ومحمود حافظ وأيمن الشيخ بحضور اللجنة الثلاثية برئاسة إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وعضوية منى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية ومحمود مبارك.

تناول اللقاء مناقشة أوجه الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بتجهيز كافة الطلاب لاستقبال الطلاب والمشرفين على الامتحانات

يوليو المقبل.

تجهيز الاستراحات

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح على ضرورة تجهيز استراحات المعلمين المنتدبين للإشراف على الامتحانات والتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا‏ وكذلك تأمين أوراق كافة اللجان بالتنسيق ومديرية أمن مطروح.