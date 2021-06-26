أخصائي جلدية يكشف حقيقة وجود حل نهائي لمشكلة السيلوليت

قال عمرو قطب، أخصائي جلدية، إن أشعة الشمس وأشعة الأجهزة الإلكترونية يؤثران على "كولاجين" البشرة مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد سريعا في الوجه، متابعا: الكريم الواقي للشمس يجب أن يحتوي على مواد مفيدة للبشرة.



وشدد “عمرو قطب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، على ضرورة وضع الكريم الواقي على مدار اليوم كل 3 أو 4 ساعات، من أجل تجديد الحماية، متابعا: يفضل أن يتم وضع واقي الشمس في حالة تعرض البشرة إلى أشعة الكمبيوتر حتى في المساء.



وأوضح أخصائي الجلدية: أن الكريم الواقي يحتاج إلى وقت يتراوح من 10 إلى 15 دقيقة حتى يتفاعل مع البشرة، ولهذا لا يفضل التعرض المباشر للشمس فور وضع الكريمات الواقية.



وأضاف أن هناك بعض المواد الطبية التي تقي الشعر من أشعة الشمس والتلف، منوها إلى أن كل العلاجات والادوية الخاصة بعلاج السيلوليت ليس لها أي تأثير واضح حتى الآن



وتابع: حتى الان لا يوجد أي كريم موضعي يعمل على علاج مشكلة السيلوليت.





يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المميزة التي تتمتع بخصائص مذهلة لتجديد شباب البشرة، ولتناوله فوائد عديدة في مكافحة الشيخوخة كما يحتوي على العديد من الخصائص المضادة للأكسدة.

وأفاد موقع byrdie، بأن الزنجبيل مفيد للغاية للشفاء من الالتهاب ويمنحك أيضًا شعرًا أكثر صحة وبشرة أفضل وقد يكون قادرًا على معالجة السيلوليت، وهناك بعض الفوائد الأخري التي تدفعك إلي تناول الزنجبيل باستمرار وهي..

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يتلاشى الندوب: نظرًا لخصائصه المنغمة ومضادات الأكسدة يمكن للزنجبيل أن يقلل من ظهور الندبات، الزنجبيل يمتلك خصائص مضادة للأكسدة وله تأثير موحد ، مما يجعله قادرًا على تطبيع الندبات ناقصة التصبغ (ندوب أفتح من لون بشرتك الطبيعي) .

يجدد الجلد: "هناك بعض البيانات الفعلية التي تشير إلى أن لها تأثيرًا مثبطًا على الإنزيمات التي تكسر الكولاجين ، MMPs AKA collagenase ،"نظرًا لأن الكولاجين الخاص بك يساهم في ظهور حب الشباب ، فإن هذا المكون القوي هو أداة رائعة لمكافحة الشيخوخة، كما أنه يوحد لون البشرة.

يعزز نمو الشعر: الزنجبيل يزيد الدورة الدموية في فروة رأسك ، مما يساعد على تحفيز نمو الشعر كما أن الكم الهائل من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية داخل الزنجبيل قد يقوي الخيوط.

يكافح قشرة الرأس: الزنجبيل هو أيضًا علاج ممتاز لقشرة الرأس حيث تساعد طبيعته المطهرة في الحفاظ على مستويات الخميرة الطبيعية والبكتيريا ، مما يؤدي إلى انخفاض قشرة الرأس.

يقلل من السيلوليت: بالإضافة إلى خصائصه التي تساعد على إزالة السموم وتنشيطه ، من المعروف أيضًا أن الزنجبيل يقلل من السيلوليت.



