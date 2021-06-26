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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث الواحات.. الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي يكشف علاقته بالإرهابي عبدالرحيم المسماري

الإرهابي بهاء كشك
الإرهابي بهاء كشك الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية.

وسألته المحكمة "ماذا تعرف عن عبدالرحيم المسماري أحد المتهمين في حادث الواحات"، فرد المتهم "شوفت له لقاء مصور في التلفزيون يتحدث عن حادث الواحات لكن لا أعلم عنه شئ"، وقال المتهم "مجلس شورى المجاهدين هو عبارة عن مجموعة نشأت عقب الثورة الليبية وكان خلافهم مع خليفة حفتر بسبب الانشقاق عن الحكومة الليبية".

وسألته المحكمة ايضا حول حادث الواحات "هل أسند اليك الذهاب للصحراء الغربية لتجهيز معسكرات لإحداث عمليات إرهابية في مصر، وكنت تقوم بنقل الأسلحة والمفرقعات والمواد البترولية ووسائل الإعاشة"، فرد المتهم "محصلش طبعا الكلام ده"، فسألت المحكمة "هل سمعت عن وفاة عماد الدين أو عن تواجد المسماري في حادث الواحات"، ورد المتهم "أنا سمعت من الإعلام عن اللي باقي من المجموعة هو عبدالرحيم المسماري إرهابي حادث الواحات لكن معنديش أي معلومات تاني".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وخلال الجلسة السابقة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب ممثل النيابة بتطبيق نصوص مواد أمر الإحالة على المتهمين.

ووجه للمتهمين العديد من التهمة منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين ألتحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

ومن ضمن الإرهابيين المتورطين فى تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين هشام عشماوى وعمر رفاعى سرور وعماد الدين عبد الحميد.

حادث الواحات هشام عشماوي الإرهابى بهاء كشك إرهاب الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد عبدالله المسماري

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