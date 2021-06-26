غدا .. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية في المنيا

تبدأ مديرية التربية والتعليم بالمنيا، غدا الاحد، فتح باب التظلمات الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية .

وقال المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم أن المديرية بالمنيا ،تستعد لفتح باب التظلمات ولمدة 15 يوما بمقر كنترول الشهادة الاعدادية والذى من المقرر ان تبدا غدا الاحد على ان تقدم طلبات التظلم بقر كنترول الشهادة الاعدادية بمدينة المنيا.

وأضاف وكيل وزارة التعليم انه تم عقد اجتماع لمناقشة الترتيبات الخاصة بفتح التظلمات وتحديد درجات تنسيق القبول بالثانوى العام والفنى للعام الدراسى الجديد 2020 / 2021.



وعن طريقة تقديم التظلم قال الدكتور على عبد السلام مدير عام ادارة المنيا التعليمية ان المتظلم سوف يتقدم بطلب التظلم سواء فى مادة واحدة او كل المواد نظير دفع مبلغ قدره عشرون جنيها عن كل مادة يتم توريدها بمكاتب البريد ثم يحدد له ايام لفحص التظلم بمراجعة درجات المادة المتظلم فيها .

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 77.5 %، وقد حصل 266 طالب على الدرجة النهائية .