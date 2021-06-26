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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الشرقية..

ضبط ١٠٧ كيلو لحوم ومواد غذائية منتهيه الصلاحية

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة باستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

 

حملة تموينية بفاقوس بالاشتراك مع الصحة والطب البيطرى:

وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين فاقوس حملة بالإشتراك مع مجلس المدينة  والصحة والطب البيطرى لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار تحت إشراف محمد فوزى خليل مدير إدارة التموين.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على 16 كيلو لحوم وتحرير محضر جنح لعدم وجود شهادة صحية للقائم بعملية البيع.

 

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كما تم تحرير محضر جنح مجهول المصدر مكن حلاقه وتم التحفظ على ٢٠ ماكينه حلاقه وتحرير محضرجنح لحوم منتهيه الصلاحيه، و مجهول المصدر وتم التحفظ على ٢٨ كيلو وتحرير محضرجنح لتجميع  ١٥ شيكاره دقيق بلدى مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق.

 

علي جانب أخر تم تحرير ٢٣ تقرير إثبات حالة إنتاج خبزغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجين ، وعدم إعلان عن مواعيد تشغيل المخابز وتحرير ٥ محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار.

 

كما قامت إدارة تموين القرين ومكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحملة لمتابعة وفحص أغذية مستشفى القرين وسجن قسم شرطة القرين للتأكد من سلامتها وصلاحيتها وفي نفس السياق تم المرور على 6 منشآت غذائية مطاعم ومخابز وتم تحرير 3 محاضر جنح صحيه منهم محضر عدم حمل شهادات صحية  وتم إعدام 63 كيلو أغذية مختلفه، للتغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي

الشرقية الرقابة التموين الصلاحية الحملات التموينية المخابز البلدية محافظ الشرقية

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