وزير الزراعة: مفيش أحلى من بطيخ السنة أدي.. ويجب أن نتصدى للشائعات

قال السيد القصير وزير الزراعة، أن مصر تصدّر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة في العالم، وفي فترة كورونا فتحنا 11 سوقا جديدة.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، أننا صدّرنا بقيمة 33 مليار جنيه في 2020، كما فتحنا سوقًا يابانية لأول مرة في التاريخ، وكذلك أسواق جديدة في نيوزيلاندا والبرازيل،

وحول ما تردد من شائعات حول أزمة البطيخ لهذا العام، أكد الوزير "مفيش أحلى من البطيخ السنة دي ويجب أن نتصدى للشائعات التي تتردد ونفرح بأنفسنا على ما نحققه من نجاحات".

من جانب أخر قال الوزير تم البدء فى تنفيذ الزراعة التعاقدية ، ومراكز تجميع الألبان حتى نطمئن على صحة المواطن ، بالإضافة إلى تطويرها وتم عقد تعاقدات مع وزارة الإنتاج الحربي من أجل تطوير هذا المشروع مشيرا إلى أن هذا العمل ستشهد به خلال المرحلة الحالية .

وتابع : أن المشروع القومي للبتلو موجه لصغار المربين ويحقق رفع مستوى لمعيشة الناس ، مضيفا أن اجمالي المستفيدين من المشروع 28 ألف مستفيد بإجمالي عدد رؤوس تجاوزت 300 ألف رأس ، مضيفا إن مصر بها 9.4 مليون فدان منها 6.1 أرض قديمة، ولدينا 3.3 أرض جديدة، فالمساحة المحصولية بالنسبة للمساحة الزراعية إيجابية، إذ لدينا القدرة على الزراعة أكثر من مرة في نفس الأرض بسبب تنوع المناخ، فبالتالي المساحة المحصولية الفعلية لنا تبلغ 17 مليون فدان يتم زراعتهم على أرض الواقع