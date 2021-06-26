عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الزراعة: مفيش أحلى من بطيخ السنة أدي.. ويجب أن نتصدى للشائعات

مؤتمر الاعلى للاعلام
مؤتمر الاعلى للاعلام مع وزير الزراعة

قال  السيد القصير وزير الزراعة، أن مصر تصدّر أكثر من 300 سلعة لـ150 دولة في العالم، وفي فترة كورونا فتحنا 11 سوقا جديدة.

وأوضح السيد القصير وزير الزراعة خلال الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام، أننا صدّرنا بقيمة 33 مليار جنيه في 2020، كما فتحنا سوقًا يابانية لأول مرة في التاريخ، وكذلك أسواق جديدة في نيوزيلاندا والبرازيل،

وحول ما تردد من شائعات حول أزمة  البطيخ لهذا العام، أكد الوزير  "مفيش أحلى من البطيخ السنة دي ويجب أن نتصدى للشائعات التي تتردد ونفرح بأنفسنا على ما نحققه من نجاحات".

من جانب أخر قال الوزير تم البدء فى تنفيذ الزراعة التعاقدية ، ومراكز تجميع الألبان حتى نطمئن على صحة المواطن ، بالإضافة إلى تطويرها وتم عقد تعاقدات مع وزارة الإنتاج الحربي من أجل تطوير هذا المشروع مشيرا إلى أن هذا العمل ستشهد به خلال المرحلة الحالية .

وتابع : أن المشروع القومي للبتلو موجه لصغار المربين ويحقق رفع مستوى لمعيشة الناس ، مضيفا أن اجمالي المستفيدين من المشروع 28 ألف مستفيد بإجمالي عدد رؤوس تجاوزت 300 ألف رأس ، مضيفا إن مصر بها 9.4 مليون فدان منها 6.1 أرض قديمة، ولدينا 3.3 أرض جديدة، فالمساحة المحصولية بالنسبة للمساحة الزراعية إيجابية، إذ لدينا القدرة على الزراعة أكثر من مرة في نفس الأرض بسبب تنوع المناخ، فبالتالي المساحة المحصولية الفعلية لنا تبلغ 17 مليون فدان يتم زراعتهم على أرض الواقع

القصير بطيخ للشائعات وزير الزراعة مصر كورونا سوقا جديدة

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة: مصر تسعى لحماية حقوقها التاريخية في مياه النيل

الزراعة: 28 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو

الزراعة: توجيهات من الرئيس بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام

ترشيحاتنا

180 مليون جنيه.. شروط أشرف بن شرقي للموافقة على التجديد لـ الزمالك

سبب بكائها وحقيقة اعتزالها | الليلة.. أول ظهور لـ علا غانم على الهواء مع لميس الحديدي

المهمة الرابعة| بن شرقي بين شغف الزمالك وأموال الخليج.. من يختار؟

اختبار تكنولوجيا القيادة الذاتية بشركة تويوتا .. تفاصيل

أفكر في الانتحار فهل سيسامحني الله؟.. الإفتاء تجيب

مدرب بازل السابق عن محمد صلاح:لم أكن مقتنعا بالتعاقد معه لكنه دمر كل شيء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

جدل الاغتصاب الزوجي..أسبابه ومدى تأثيره نفسيا على المرأة.. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ