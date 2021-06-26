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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الملا: تطوير معمل ميدور يساعد على انتاج 40% من احتياجات السوق

وفد النواب بالاسكندرية
وفد النواب بالاسكندرية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم تلبية الطلب المحلي من البنزين والسولار في 2023،  وذلك مع تنفيذ عدد من المشروعات، لافتا إلى أن مشروع تطوير معمل تكرير ميدور يساعد على انتاج 40 في المائة من احتياجات السوق من البنزين والسولار وانتاج أجود المنتجات البترولية من البنزين والسولار وفق المعايير العالمية وعلى  المستوى العالمي ويتواكب ومع السيارات الحديثة.

 

 وأشار إلى أن المنتج بالجودة العالمية يكون قابل للتصدير حيث كان يوجد فائض لكنه غير قابل للتصدير من قبل لعدم جودته.

 

وأضاف الملا ، خلال زيارة وفد لجنة الطاقة بمجلس النواب بحضور محافظ الاسكندرية محمد الشريف، وعادل عز الرجال رئيس هيئة البترول  ان هناك  توجيهات من  الرئيس السيسي ان يكون هناك تطوير للمنتجات البترولية وقطاع الطاقة كقطاع قائد للتنمية


وأوضح الوزير ، أنه منذ 2015 لم يحدث  أي أزمات أو طوابير في منتجات البترول  البنزين والسولار بل سيكون هناك  تلبية من المجمعات البترولية للطلب والاستهلاك المحلي وهناك توسعات في معامل ومجمعات أخرى للبترول بالاضافة لميدور منها اسيوط لتلبية طلبات اهالي الصعيد من المنتجات البترولية البنزين والسولار  وتطوير معامل ومصافي التكرير في مصر وبحلول عام2023 سيتم الانتاح محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي.


وتحدث وزير البترول عن دعم المحروقات وتنظيم الاسعار والذي  ادي الى تخفيض مستوى الاستهلاك وزيادة الوعي لدى المواطنين  مما ادى الى زيادة الموارد لتحسين البنية التحتية للقطاع وخاصة تطوير مصافي ومعامل التكرير وتحسين جودة المنتح للمواطنين


واكد الوزير على اهمية تطوير عمل ميدور يساعد على سد الفجوة ليحقق 40 في المائة  من الاستهلاك المحلي واهم المنتجات البترولية من البنزين والسولار  ووقود النفاثات، مشددا هلى سد احتياجات السوق المصري من البنزين والسولار 


وأشار الوزير، إلى أنه تم  الوصول إلى انتاج 2.5 مليون طن سولار بشركة ميدور  رغم جائحة كورونا، مشيدا بالكفاءات المصرية من مهندسين وفنيين بشركة ميدور الكوادر المشاركة في مشروع التطوير وهي أحد الأزرع الفنيه المهمة.

 

وأكد محمد الشريف،  محافظ الاسكندرية أن هناك زيادة 60 في الماىة في انتاج  شركة ميدور  من المنتجات البترولية وفي  2023 سيكون هناك اكتفاء ذاتي في انتاج البنزين والسولار وتصدير الفائض بعد ذلك ايضا

 

واستعرض جمال القرعيش رئيس مجلس ادارة شركة ميدور مشروع التطوير وتاريخ وحجم انتاج الشركة مؤكدا  ان الشركة تعمل باحدث تكنولوجيا في العالم  حيث يتم تكرير ١٠٠ الف برميل يوميا  وان هناك ٨ وحدات انتاجية ووحدة تكسير هيدروجيني هي الأولى على مستوى جمهورية مصر العربية .
 

وأكد أنه يتم تطبيق أعلى معايير الحماية البيئة وأن المعمل صديق للبيئة وأنه رغم جائحة كورونا والتي أثرت على معامل تكرير البترول في العالم وهناك معامل في أوروبا أغلقت مع توقف التسويق لتوقف الطيران والنقل البحري، بسبب كورونا إلا أن الشركة استمر انتاجها وتم انتاج مليون ونصف مليون برميل في ٢٠٢٠ وتم تعظيم العائد من السولار والبنزين وتغطي الشركة  ١٩في المية من احتياجات السوق.

 

واستعرض رئيس الشركة مشروع التوسعات الجديدة بمعمل التكرير بميدور مع تطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية بيئيا وصحيا.


وأكد أن تكلفة المشروع 2.4مليار دولار  وأنفق على المشروع حتى الان  1.6مليار دولار، مشيرا الى زيادة الإنتاج بعد التوسعات حيث وصل الانتاج 1.6 مليون طن بنزين و 3.4 مليون طن من السولار  كما تم انجاز 71في المائة من مشروع التوسعات حتى الآن.

 

وأكد المهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة، أن الطاقة احد تحديات الأمن القومي المصري، ومن هنا تأتي أهمية تطويره وتلبية احتياجات السوق المحلي .
 

وأشاد عوض الله، بالانحازات التي تحققت في قطاع البترول والاكتشافات الكبرى في عهد وزير البترول ، واهتمام وتوجيهات القيادة السياسية لاهمية تطوير القطاع  والبحث والتنقيب الظالم عن الاكتشافات الجديدة.


ويضم الوفد الذي يزور الشركة بمهندس حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب والنائبة رشا رمضان والنائب محمد الجبلاوي وكيلي اللجنة والنواب عمرو قطامي وايه فوزي فتى ورشا حسني ودودو العمده وحمدي سليمان ومروة رفعت بيومي و نشوى رائف وعفاف وهبى وعبد الناصر عطية و حسام صديق مستشار اللجنة.

البنزين السولار مجلس النواب البترول الرئيس السيسي الاسكندرية

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