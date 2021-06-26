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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

نيللي كريم: أسعى لتقديم أفلام سينمائية لا تؤثر بالسلب على المشاهد

نيللي كريم
نيللي كريم

أكدت الفنانة نيللي كريم سعيها الدائم في السينما إلى تقديم الأعمال التي تعجبها وتقتنع بها ولا تكون لها آثار سلبية على المشاهد، كاشفة عن أنها انتهت أخيرا من تصوير دورها في فيلم "200 جنيه".


وقالت نيللي كريم - في تصريح اليوم /السبت/ - إنها تعمل على تقديم شخصيات من المجتمع في أفلامها، مشيرة إلى أن تجربة فيلم "200 جنيه" مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.
 

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ولفتت إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة، موضحة أنها تتعامل مع شخصياتها على أنها حقيقية تكره وتحب أحيانا وتفرح وتحزن أحيانا أخرى لذلك تكون أدوراها ليست بعيدة عن الواقع.

وأشارت إلى أنها وافقت فورا على خوض الفيلم عندما قرأت السيناريو وأعجبت بفكرته وجرأته لأنها دائما تبحث عن الجديد والمختلف الذي تظهر به إلى الجمهور.

وكشفت عن أن العمل الجيد يحمل مقومات النجاح بداية من الفكرة حتى فريق العمل والإخراج المميز، متمنية أن يحظى الفيلم بإعجاب الجمهور ويحقق النجاح وقت عرضه.

وأكدت أنها لا تركز في المنافسة، بل في ما تقدمه وتعتقد أن هذا الأمر يجعل الإنسان ناجحا بشكل أكبر، موضحة أن ما يهمها أن تكون لديها القدرة على تقديم عمل جيد بسيناريو محكم وفريق عمل يضيف إلى رصيدها.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.
 

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