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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

صفقة جديدة بالقلعة الحمراء

الأهلي يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم فريق الكرة الطائرة

صدى البلد

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع محمد عسران؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بداية من الموسم المقبل.

 

وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.

 

يأتي انضمام محمد عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلة من التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم «رجال الطائرة» بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.

 

وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع محمد عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني؛ من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على «رجال الطائرة» لاستكمال مسيرة البطولات.

 

كان رؤوف عبدالقادر، أعلن تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

 

وأوضح عبدالقادر أن «عبو» وقع على عقود التجديد لمدة موسمين، وأن اللاعب وقع على العقود مباشرة دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائه مع «رجال الطائرة» خلال الفترة الماضية.

 

وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات «الطائرة» ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

 

وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم «فريق الطائرة» وتجديد عقد «عبو» يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.

محمد عسران محمد مصيلحي محمد محسن عبدالحليم عبو فريق الطائرة بالأهلى

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