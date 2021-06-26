الأهلي يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم فريق الكرة الطائرة

صفقة جديدة بالقلعة الحمراء
الأهلي يتعاقد مع محمد عسران لتدعيم فريق الكرة الطائرة
أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع محمد عسران؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بداية من الموسم المقبل.
وحضر اللاعب إلى مقر الجزيرة ظهر اليوم السبت، ووقع على عقود الانتقال إلى الفريق لمدة أربعة مواسم مقبلة، في حضور محمد مصيلحي المدير الفني.
يأتي انضمام محمد عسران إلى الأهلي بعد أيام قليلة من التعاقد مع محمد محسن، في إطار تدعيم «رجال الطائرة» بالعناصر المميزة؛ من أجل المنافسة على الفوز بكل البطولات.
وشدد عبدالقادر على أن التعاقد مع محمد عسران يأتي في إطار تلبية متطلبات الجهاز الفني؛ من أجل دخول الموسم الجديد بأفضل صورة، في ظل الطموحات الكبيرة على «رجال الطائرة» لاستكمال مسيرة البطولات.
كان رؤوف عبدالقادر، أعلن تجديد عقد عبدالحليم عبو، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عبدالقادر أن «عبو» وقع على عقود التجديد لمدة موسمين، وأن اللاعب وقع على العقود مباشرة دون أن يكون له أي طلبات لتمسكه بالاستمرار داخل النادي، مشيدا بعطائه مع «رجال الطائرة» خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن عبو من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة، وأن دوره في الفريق مهم للغاية، في ظل المنافسة الشديدة ببطولات «الطائرة» ، والحاجة إلى عناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.
وشدد على أن التعاقد مع صفقات جديدة لدعم «فريق الطائرة» وتجديد عقد «عبو» يأتي في إطار تدعيم الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات في الموسم الجديد.