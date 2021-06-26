أستاذ الطب النفسى تكشف طرق المحافظة على أولادك من السوشيال ميديا| فيديو

قالت الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسى إن جزءا كبيرا من لجوء الأطفال للسوشيال ميديا هو فقدانهم الاحتضان من آبائهم، فيجب على كل أم وأب يكون قادر على احتواء وتربية ابنه بشكل جيد، ولا يسمح له استخدام السوشيال ميديا إلا في العاشرة من عمره، ليكون الطفل استطاع أن يكون صورة الذات عن نفسه من الأشخاص حوله بعيدا عن السوشيال ميديا.

وأضافت أستاذ الطب النفسي عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دي إم سى"، أن يجب أن يشعر الطفل بحب والدته وثقته الكبيرة بها، وليس مجرد أن تكون الام شخص يعاقب فقط، بل تكون الشخص الذى يخاف على طفلها وتعبر عن حبها له في جميع المواقف، إضافة إلى أن يجب عليها أن تصل إليه بتلك المحبة ليشعر بها الطفل ويطمئن ويثق بأمه.

وتنصح أستاذ الطب النفسى، جميع الامهات بمصاحبة أولادها، وخاصة في عمر الـ 15، حتى لا توجد مسافة بين الام وأولادها ويصعب عليه حل مشاكلهم، وتحذر من انفصال الأم وانشغالها بأعمال المنزل عن أطفالها، وذلك لأن هذا الأمر يجعلها تفقد سيطرتها على الأطفال نهائيا.

وفي سياق آخرأكدت أستاذ الطب النفسى أن القراءة من الأشياء المهمة جدا، لذلك كانت أن أولى آيات ذكرت فى القرآن الكريم كانت خاصة بالقراءة، ليبين الله عز وجل مدى أهمية القراءة.

وأوضحت أستاذ الطب النفسى أن ممارسة القراءة تساعد بشكل كبير على اكتساب اللغة، كما أنها تساعد على معرفة المصطلحات المختلفة والتعبير عنها، لافتة إلى أن الأبحاث العلمية أثبتت أن عند استمرار الشخص على القراءة لمدة 30 دقيقة يوميا، وكأنه وصل إلى 30 دقيقة يوميا من الاسترخاء، وذلك لأن القراءة تساعد على تقليل ضربات القلب وضغط الدم.