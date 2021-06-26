محافظ كفر الشيخ: لم نتلق شكاوى في امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع أعمال امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم السادس، والثانوية الأزهرية في اليوم السابع، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

قال نور الدين، لم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمنطقة الأزهرية، أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، عقب أداء الطلاب والطالبات بالدبلومات الفنية امتحاناتهم بإضافة لأداء طلاب الثانوية الأزهرية" القسم العلمي" لامتحان اللغة الإنجليزية، في ظل تعليمات مشددة، بمتابعة اللجان أولا بأول والعمل على توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في 139لجنة لأداء 32 ألف و600 طالب وطالبه بالدبلومات الفنية الامتحانات، إضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في 36 لجنة بالمعاهد الأزهرية لأداء 3 آلاف و500 طالب وطالبة، لامتحان اللغة الإنجليزية، ولم تتلق غرفة العمليات شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عدم تلقي غرفة العمليات بالمديرية أو الإدارات أي شكاوى من الطلاب، بل أن الامتحان لاقت ارتياحا من الطلاب والطالبات، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن طلاب دبلوم الثانوية الصناعية نظام ال3 سنوات أدوا امتحان رسم فني ومواد فنية، والطلاب نظام الخمس سنوات أدوا امتحان مواد فنية، وطلاب الإعدادي المهني الصناعي أدوا امتحان مادة رسم فني ومواد فنية، والتعليم الفندقي أدى الطلاب مادة مواد فندقية، وطلاب التعليم التجاري أدوا مواد تجارية، وطلاب التعليم الزراعي أدوا امتحان مادة أمراض النبات.

وعلي جانب آخر تفقد الدكتور عبد الناصر الشهاوى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية عدد من اللجان لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية بالمنطقة الأزهرية والغرف الفرعية، لم تتلق شكاوى من الطلاب ولا من اللجان، مؤكداً أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان منذ دخول الطلاب من ارتداء الكمامات والكاشف الحراري، والتباعد، ووجود غرفة للعزل بكل لجنة.

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