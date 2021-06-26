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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد : إزالة حاجز النيوجيرسي بطريق الفرافرة - ديروط

محافظ الوادي يتفقد
محافظ الوادي يتفقد الحواجز الاسفلتيه

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والإدارة العامة للمرور لإزالة الحاجز الخرساني (النيوجيرسي) الموجود بطريق الفرافرة - ديروط للحد  من تراكم الرمال علي جانب الطريق مما يؤدى لوقوع حوادث بالطريق.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الفرافرة يرافقه جهاد متولي نائب رئيس المركز وعدد من التنفيذين، موجهاََ بمتابعة رفع كميات الرمال الموجودة على الطريق لحين ازالة الحواجز حفاظاً على سلامة المواطنين.

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من جانب  آخر عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، اجتماعََا مع المسئولين التنفيذين المعنيين بمشروعات تطوير قري مركز الفرافرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الرائد أحمد جمال ممثل الشعبة الهندسيه بالمنطقة الجنوبية العسكرية ومسئول ملف المحافظة بالمبادرة الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز .

حيث تم عرض الموقف التنفيذي للقطاعات المختلفة بعد المرور الميداني ، ووجه المحافظ بسرعة إزالة الوحدات الصحية المقرر إزالتها وإنشاء وحدات جديدة، وتقنين منازل وضع اليد بأسعار مخفضة ومنح أصحابها سند ملكية، وإعداد تقرير عن موقف المنازل التابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية وتقنين أوضاعها ونقل ملكيتها للمستفيد الحالي. 

وأشار الزملوط إلي أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من توصيل خطوط مياه الشرب بطول ٦١ كم بالقري الجاري العمل بها.

كما كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء امس، أوائل الشهاده الإعدادية بمركز الفرافرة وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، بحضور الأستاذ جهاد متولي نائب رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذين بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الناجحين، متمنياََ لهم التوفيق والنجاح بالمراحل التعليمية القادمة، كما قدم الشكر للعاملين لقطاع التعليم لجهودهم في تحقيق نتائج مشرفة.

وقام المحافظ بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، كما تم تكريم مدرسة اللواء صبيح الإعدادية كأفضل مدرسة في تحقيق النتائج بالمركز.

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محافظ الوادي الجديد يوجه ازالة الحواجز القرافره طريق الفرافره ديروط محافظة الوادى الجديد

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