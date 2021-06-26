مصرع وإصابة 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم بالشرقية

لقى شخصين مصرعهما، وأصيب 8 آخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى 3 حوادث طرق مختلفة وتم نقل المصابين الي المستشفيات القريبة وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير المحاضر المختلفة.

البداية كانت بورود بلاغا الي اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية يفيد ورود إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بتوك توك أمام شبكة الكهرباء بطريق "الحسينية -صان الحجر" وأسفر عن مصرع "عبدالله م" 42 سنه عامل وإصابة 4 آخرين بكدمات وكسور وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي ونقل المصابين وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

أما الحادث الثاني فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بوقوع حادث تصادم سيارة نقل وأخرى نصف نقل بسبب السرعة الجنونية بطريق الأوسطى دائرة المركز وأسفر عن مصرع" صابر ش أ" 40 سنه وإصابة 2 آخرين بكدمات وكسور وتم نقلهم الي مستشفي بلبيس وجاري تقديم الرعاية الطبية اللازمة.

فيما وقع حادث تصادم سيارة نصف نقل بدراجة بخارية أمام قرية الجعفرية بطريق بلبيس أبوحماد وأسفر عن إصابة عامل وموظف بالمعاش بإصابات مختلفة .

وعلي جانب أخر فقد شهد طريق "طريق أولاد صقر- كفر صقر" أمام كوبرى الشوربجي" انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال، بمياه بحر مويس، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا بإنقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بالرمال بمياه بحر مويس طريق أولاد صقر- كفر صقر" أمام كوبرى الشوربجي.

وعلي الفور تم إخطار قوات الإنقاذ النهري وتبين انقلاب السيارة بمياه بحر مويس ونجاة السائق والذي قفز قبل سقوط السيارة بالمياه، وتم استخراج السيارة عن طريق الأوناش، وتحرير محضر بالواقعة.