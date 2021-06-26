عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدى البلد يرصد تطورات شارع 26 يوليو بالزمالك..صور

صدى البلد

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم السبت التطورات الأخيرة فى شارع 26 يوليو بالزمالك بمحافظة القاهرة.

وظهر فى الصور تطور ملحوظ فى الشارع بعد أن قامت الجهات المختصة بتعديله.

يذكر أن استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى الفضائية المصرية، الحالة المرورية في شارع 26 يوليو بمنطقة الزمالك.

وقال مينا مكرم، مراسل البرنامج، ان هناك سيولة مرورية ملحوظة في شارع 26 يوليو إلى حد ما، وذلك في الاتجاهين سواء في اتجاه المهندسين وميدان لبنان، او الاتجاه الاخر المؤدي إلى التحرير ووسط البلد، والتوقف يكون بسبب بعض الإشارات فقط.

وأضاف أن المنطقة التي تشهد كثافة شارع رمسيس والجلاء اسفل كوبري أكتوبر، ونصح قائدي السيارات لتجنب تلك الطرق لتفادي الازدحام المروري. 

 

WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.19 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.19 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.19 PM
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.19 PM
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.18 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.18 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.23 PM
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.23 PM
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.20 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.20 PM (1)
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.20 PM
WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.20 PM
الزمالك محافظة القاهرة سيولة مرورية الجهات المختصة الحالة المرورية المصرية كوبري اكتوبر زمالك السيارات

ترشيحاتنا

وزير التموين: 98% نسب صرف السلع التموينية

الهارب محمد علي.. نص مرافعة نيابة أمن الدولة العليا أمام الجنايات في قضية الجوكر

حادث الواحات.. الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي يكشف علاقته بالإرهابي عبدالرحيم المسماري

إيطاليا تدرس حظر تشغيل سيارات الديزل والبنزين في 2040

مصرع وإصابة 10 أشخاص في 3 حوادث تصادم بالشرقية

الجيش الليبي: القبض على إرهابيين في جبال الهروج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

وزير النقل يحيل ناظر محطة مصر بالإسكندرية وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

إحالة21 متهما في أكبر قضية تهريب سيارات عبر جمارك مطار القاهرة للجنايات

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ