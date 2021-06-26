صدى البلد يرصد تطورات شارع 26 يوليو بالزمالك..صور

رصدت عدسة صدي البلد صباح اليوم السبت التطورات الأخيرة فى شارع 26 يوليو بالزمالك بمحافظة القاهرة.

وظهر فى الصور تطور ملحوظ فى الشارع بعد أن قامت الجهات المختصة بتعديله.

يذكر أن استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى الفضائية المصرية، الحالة المرورية في شارع 26 يوليو بمنطقة الزمالك.

وقال مينا مكرم، مراسل البرنامج، ان هناك سيولة مرورية ملحوظة في شارع 26 يوليو إلى حد ما، وذلك في الاتجاهين سواء في اتجاه المهندسين وميدان لبنان، او الاتجاه الاخر المؤدي إلى التحرير ووسط البلد، والتوقف يكون بسبب بعض الإشارات فقط.

وأضاف أن المنطقة التي تشهد كثافة شارع رمسيس والجلاء اسفل كوبري أكتوبر، ونصح قائدي السيارات لتجنب تلك الطرق لتفادي الازدحام المروري.

WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.19 PM (1)

WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.19 PM

WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.18 PM (1)

WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.23 PM

WhatsApp Image 2021-06-26 at 1.00.20 PM (1)