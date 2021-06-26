الجيش الليبي: القبض على إرهابيين في جبال الهروج

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب، اليوم السبت، القبض على إرهابيين في الجنوب بجبال الهروج بالجنوب الليبي .



ونقلت بوابة أفريقيا الإخبارية عن المحجوب قوله في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن القوات المسلحة الليبية تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على الإرهاب حيث ألقت القبض على مزيد من الإرهابيين في الجنوب بجبال الهروج الوعرة التي يحاول عناصر تنظيمات التطرف الاختباء فيها والانطلاق منها لممارسة نشاطهم الإرهابي ومحاولة زعزعة الأمن.