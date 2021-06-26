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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نهاية العام الجاري..

القباج: افتتاح مراكز علاجية جديدة بمحافظات قنا والجيزة والشرقية

وزيرة التضامن الإجتماعى
وزيرة التضامن الإجتماعى

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن  تنامي الثقة المجتمعية مع خدمات الخط الساخن  "16023 “ لعلاج الإدمان ظهر في  زيادة طلبات العلاج الواردة إلينا، مما يضع أمامنا مسئولية كبيرة لتطوير البنية التحتية لمراكز علاج الإدمان والتي تطورت من (12) مركز علاجي في (7) محافظات إلي (27) مركز علاجي في "17" محافظة ، وتضع خطة مصر في مجال مكافحة المخدرات 2022/ 2025 - والتي وافق السيد رئيس الجمهورية "مبدئياً" علي رعايتها تضع رؤية طموحة للتوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية)، وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سرير) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد وكذلك افتتاح فرع جديد فرع للخط الساخن فى محافظة الشرقية نهاية العام الجارىً ، يعقُبه افتتاح أحد أكبر المراكز العلاجية في المنطقة وهو مركز العزيمة بإمبابة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بسعة (220 سرير) و(4) عيادات  خارجية مع بداية العام المقبل .


جاء ذلك خلال تكريم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،والسيد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة‪ ‬مرسى مطروح ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذى يوافق يوم 26 يونيو من كل شهر تحت عنوان "شارك حقائق عن المخدرات ..أنقذ أرواح"، وذلك بحضور  عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة كما سنستمر في تقديم خدمات الدمج المجتمعي لمتعافينا وتمكينهم اقتصادياً، ويشارك الآن أبنائنا المتعافون في تأثيث وتجهيز مركزي العزيمة بقنا وإمبابة لتكون مراكز تم تجهيزها بسواعد أبنائنا متعافي الإدمان.

 

وكرمت الوزيرة المتعافين من تعاطى المخدرات ، كما تفقدت الوزيرة برفقه المحافظ المركز ،حيث يتضمن  ملعب كرة قدم خماسي وصالة للألعاب الرياضية وورش تدريب مهني ومجمع فنون ومكتبة وقاعة حاسب آلي وهي مكونات تجعل هذا المركز العلاجي يضاهي المراكز الدولية العاملة في هذا المجال.

 

ووجهت الوزير الشكر والتقدير للواء خالد شعيب "محافظ مرسي مطروح " علي دعمه المستمر لهذا المركز وزياراته التفقدية المستمرة للوقوف علي خدماته المقدمة لمرضي الإدماندكذلك  الشكر  لأعضاء مجلس النواب المشاركين اليوم  ودعتهم الوزيرة  لمزيد من الدعم والترويج لخدمات المركز بين المواطنين .

القباج مراكز علاجية قنا الجيزة الشرقية وزيرة التضامن

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