الشرقية للدخان يقترب من حسم بطاقة التأهل للدورى الممتاز أمام بترول اسيوط
تقام اليوم منافسات الجولة ال29 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني والتى يحتل صدارتها فريق الشرقية للدخان.
ويسعي فريق الشرقية للدخان لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز الموسم المقبل وبنفس الطموح يحاول اسمنت اسيوط الهروب من السقوط الي دوري القسم الثالث.
ويتمسك الالومنيوم والمنيا بفرص الصعود عن مجموعة الصعيد الي الدورى الممتاز حال حدوث مفاجأة بسقوط الشرقية للدخان.
مباريات اليوم بـ مجموعة الصعيد :
بني سويف - تليفونات بني سويف
أسمنت أسيوط - الشرقية للدخان
المنيا - مركز شباب سمسطا
ديروط - كيما اسوان
الإعلاميين - بترول اسيوط
الفيوم - سوهاج
طهطا - الالومنيوم
قنا - شبان مسلمين قنا
ترتيب مجموعة الصعيد :
1- الشرقية للدخان : 55 نقطة
2- الألومنيوم : 51 نقطة
3- المنيا : 51 نقطة
4- الإعلاميين : 46 نقطة
5- بنى سويف : 42 نقطة
6- الفيوم : 40 نقطة
7- ديروط : 38 نقطة
8-بترول اسيوط : 37 نقطة
9- سوهاج : 37 نقطة
10- قنا : 34 نقطة
11- كيما اسوان : 32 نقطة
12- شبان قنا : 31 نقطة
13-تليفونات بنى سويف : 31 نقطة
14- أسمنت أسيوط : 29 نقطة
15-شباب سمسطا : 29 نقطة
16- طهطا : 15 نقطة