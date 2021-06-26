عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشرقية للدخان يقترب من حسم بطاقة التأهل للدورى الممتاز أمام بترول اسيوط

الشرقية للدخان
الشرقية للدخان

تقام اليوم منافسات الجولة ال29 من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة الصعيد بدورى القسم الثاني والتى يحتل صدارتها فريق الشرقية للدخان.

 

ويسعي فريق الشرقية للدخان لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لخطف بطاقة التأهل للدورى الممتاز الموسم المقبل وبنفس الطموح يحاول اسمنت اسيوط الهروب من السقوط الي دوري القسم الثالث.

 

ويتمسك الالومنيوم والمنيا بفرص الصعود عن مجموعة الصعيد الي الدورى الممتاز حال حدوث مفاجأة بسقوط الشرقية للدخان.

 

مباريات اليوم بـ مجموعة الصعيد : 

بني سويف - تليفونات بني سويف 
أسمنت أسيوط - الشرقية للدخان 
المنيا - مركز شباب سمسطا 
ديروط - كيما اسوان 
الإعلاميين - بترول اسيوط 
الفيوم - سوهاج 
طهطا - الالومنيوم 
قنا - شبان مسلمين قنا

 

ترتيب مجموعة الصعيد : 

1- الشرقية للدخان : 55 نقطة
2- الألومنيوم : 51 نقطة
3- المنيا : 51 نقطة
4- الإعلاميين : 46 نقطة
5- بنى سويف : 42 نقطة
6- الفيوم : 40 نقطة
7- ديروط : 38 نقطة
8-بترول اسيوط : 37 نقطة
9- سوهاج : 37 نقطة
10- قنا : 34 نقطة
11- كيما اسوان : 32 نقطة
12- شبان قنا : 31 نقطة
13-تليفونات بنى سويف : 31 نقطة
14- أسمنت أسيوط  : 29 نقطة
15-شباب سمسطا : 29 نقطة
16- طهطا : 15 نقطة

مجموعة الصعيد الشرقية للدخان الالومنيوم المنيا دوري القسم الثاني

ترشيحاتنا

بشرة خير.. التوصل لدواء يشفي أصحاب الأمراض الخطيرة من فيروس كورونا

هي دي مصر الحقيقية.. مريض كورونا يحكي قصة شفائه بـ مستشفى العبور

تؤجر ولا إثم عليها.. داعية إسلامي يوضح حكم خدمة الزوجة لوالدة زوجها

بعد القبض على نائب الجن والعفاريت.. تأجيل انتخابات دير مواس إلى أجل غير مسمى

وزير التموين: 98% نسب صرف السلع التموينية

الهارب محمد علي.. نيابة أمن الدولة العليا تتلو أمر الإحالة أمام الجنايات في قضية الجوكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير النقل يحيل ناظر محطة مصر بالإسكندرية وعدد من مسئولي الحجز للتحقيق

الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

تعرف على موعد فتح باب تراخيص المباني بالمحافظات

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

إحالة21 متهما في أكبر قضية تهريب سيارات عبر جمارك مطار القاهرة للجنايات

أخيرا لقيت التوازن.. حلا شيحة بـ الحجاب: حالي اتغير واتجوزت الحمد لله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

احذري.. 3 علامات على هاتف زوجك تؤكد خيانته

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ