عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان هدير ابو زيد و محمد الشاذلي تقريرا تلفزيونيا، بعنوان تنمية الأسرة المصرية.. خطوات جادة لمعالجة القضية السكانية.

وتنفذ الدولة المشروع القومي لتنمية الأسر المصرية بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة والذي يهدف للارتقاء بحياة المواطن المصري والاسرة المصرية.

ويشمل المشروع على مختلف الابعاد الاسرية الاجتماعية والسكانية والصحية والثقافية، بما فيها تمكين المرأة اقتصادياً إضافة إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الاسرة وتقدبم خدمات الرعاية الاولية فضلاً عن الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.

وصدرت توجيهات رئاسية بأن يكون الهدف الأساسي للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الرئيسية الخاصة بالأسرة المصرية.

أيضاً وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل كافة جهود الجهات المعنية فى هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية والارتقاء بحياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية مع اهمية خاصة لانشاء قواعد بيانات دقيقة من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع والاستفادة من مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرية.

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وزيرة التضامن: الرئيس لا يبخل بضخ الموارد لتوفير حياة كريمة للمواطنين

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، إنها ترحب بالتعاون بين الوزارة والإعلام لـ مكافحة الفقر في الصعيد، وأنها وستساهم في تهيئة الحياة الكريمة لكافة المواطنين، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يبخل بضخ الموارد لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضافت القباج، خلال مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، قائلة:" وزارة التضامن والإعلام كلاهما مسؤول عن بناء الإنسان".

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الأعلام يساهم فى بناء الأنسان عن الرأى العام، والتضامن تساهم بتغيير حياته وتحسين معيشته عبر توفير حياة كريمة بكافة جوانبها التى تخدم الإنسان.

وأكدت وزيرة التضامن،أن رؤية الوزارة هى أن الفقر ليس فقرا ماديا فقط، مؤكدة أن الوزارة تعمل على كافة أنواع الفقر.

وكانت أكدت الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي تضم 44 ألف موظف، إلا أن هذا العدد في تناقص حاليا، موضحة أنه من يخرج معاش لا نعين أحد مكانه.

وأضافت نيفين القباج الوزارة تعمل على الحد من التعيينات الجديدة لأنه مع التحول الرقمي سيقل عدد الموظفين كثيرا