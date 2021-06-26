تانى مرة.. قرار صارم بـ منع حمو بيكا من الغناء

قرار صارم ضد حمو بيكا بإيقافه عن إحياء الحفلات في مصر بعد حفله الأخير في الساحل بعدما أحيا بيكا حفلا بـ "مارينا 5" بحضور عدد كبير من زوار الساحل، وقدم بيكا العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الحضور.



منع حمو بيكا من الغناء



وأكد مصدر بنقابة المهن الموسيقية، على صدور قرار بإيقاف مغني المهرجانات حمو بيكا عن إحياء الحفلات في مصر، بسبب عدم تقنين أوضاعه في النقابة وعدم حصوله على تصريح مشتغلين أو منتسب للنقابة، ما يتعارض مع استئناف عمله في إحياء الحفلات.

قرار صادم



قرار صارم لـ حمو بيكا من النقابة



ويبدو أن الأزمة بين حمو بيكا ونقابة الموسيقيين ما زالت قائمة ولن تنتهي قريبا، بسبب تجاوزات مغني المهرجانات القانونية وإصراره على العمل بدون تصريح، بعد الخلافات المستمرة التي دامت أشهرا وصلت إلى المحاكم و توسطات البعض بين الطرفين لإنهاء الخلاف.



وقال الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، إن النقابة تقدم محاضر مستمرة حول تجاوزات حمو بيكا وحفلاته التي يحييها في أماكن مختلفة، والأغاني التي يطرحها عبر قناته على موقع “يوتيوب”.



وتحدث الفنان هاني شاكر، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، حول الحل النهائي والضروري لهذه الأزمة، وهو تقدم من عليهم خلاف للامتحان أمام لجنة متخصصة حتى يتمكنوا من العمل بصورة قانونية.



وأحيا بيكا حفلا بـ "مارينا 5" بحضور عدد كبير من زوار الساحل وقدم بيكا العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الحضور.

وقبل دخول الحضور للحفل الأول لـ حمو بيكا بالساحل الشمالي تم التأكيد على الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة مع تنظيم دخول وخروج .



وشهد الحفل الغنائي الذي أحياه حمو بيكا بالساحل الشمالي ، إقبالا كبيرا من زوار المحافظة وأبناء مطروح والذي أقيم بفندق جويل بيتش مطروح على كورنيش مدينة مرسى مطروح .



وأشعل الفنان حمو بيكا الحفل الغنائي فور صعوده للمسرح الذي تم تنظيمه على شاطئ البحر بفندق جويل بيتش مطروح بكورنيش مدينة مرسى مطروح.

ولمزيد من التفاصيل حول صدور قرار ثاني بمنع مطرب المهرجانات حمو بيكا من الغناء شاهد الفيديو التالي: