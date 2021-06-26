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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

65 عاما على العلاقات المصرية – الصينية.. ندوة بـ "دار المعارف"

صدى البلد

 

تحتضن قاعة "ابن رشد" بدار المعارف ، فى تمام الثانية عشرة من ظهر الغد الأحد 27 من يونيو الجارى ندوة: " العلاقات المصرية – الصينية فى مناسبة مرور 65 عاما على العلاقات المصرية الصينية".


وتتناول الندوة فى محاورها، استعراض 65 عاما من العلاقات المصرية – الصينية، منذ إعلان قيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو 1956 لتكون بذلك مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، فى خطوة فارقة في علاقات الصين الدولية في ظل مناخ الحرب الباردة.


وتناقش الندوة - أيضا - هذه العلاقات فى ظل معطيات الحاضر، والتعاون المثمر الناتج عن تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدة زيارات للصين، كان أولها فى شهر ديسمبر من عام 2014 عقب انتخابه رئيسًا للجمهورية في 7/6/2014، تلتها زيارة فى شهر سبتمبر من العام التالى 2015 في احتفال الصين بعيد النصر الوطني، وفى شهر يناير 2016 قام شى جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارة مصر، وحضر الرئيس السيسى قمة بريكس 2017، وقمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي 2018 ، وقمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى 2019.
وتخلل تلك السنوات وتوالت بعدها الزيارات الدبلوماسية على أعلى المستويات، وتوقيع اتفاقات التعاون، وتفعيل أنشطته، مرورا، بالتعاون فى مكافحة جائحة "كورونا" وبما يؤكد تطور العلاقات الكبير بين البلدين، مصر والصين. 


ويشارك فى الندوة ، الدكتور الصاوي الصاوي أحمد أستاذ الفلسفة ومنسق العلاقات الدولية بجامعة بنها ، و السفير محمد نعمان جلال مساعد وزير الخارجية وسفير مصر الأسبق فى الصين ، و الدكتور أحمد قنديل رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستيراتيجية ، و الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة ، ويدير الندوة الكاتب الصحفى عاطف عبد الغنى الرئيس السابق لبوابة "دار المعارف".

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