ولاء التمامي: معرض الكتاب يمثل قيمة كبيرة للعمل على تشجيع وتوجيه الشباب

قالت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب ، ان لمعرض الكتاب قيمة ثقافية كبيرة متمثلة في تعزيز الوعي ونشر المعرفة ونقل المجتمع إلى مجتمع قارئ باحث مطلع، وهي مقدمة أساسية لتحقيق نهضة شاملة تعليمية – اقتصادية – تنموية – فكرية ، طبقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وما خططته الدولة لمستقبل وطننا فى استراتيجية 20 – 30 .

واضافت النائبة ولاء التمامي ، فى تصريح خاص لـ" صدى البلد"، ان للمعرض أهمية كبيرة في تحريك وتنشيط القطاعات الاقتصادية والثقافية والتي ينبغي استثمارها بشكل أكثر فاعلية بما يحقق أقصى استفادة ممكنة منها ، فى ظل جائحة كورونا التى اثرت بشكل سلبى على المجتمع فى الفترة الاخيرة . واشارت التمامى ، الى فوائد معرض الكتاب الاقتصادية ايضا على مختلف الاطراف الفاعلة مثل، أصحاب دور النشر، المكتبات وممثلي القطاعات المختلفة الذين يختارون وينتقون الكتب والمؤلفات للمكتبات المؤسسية، الباحثين عن المعرفة باقتناء وشراء الكتب، وأخيرا تعد مصدر رزق يسد جزءا من متطلبات الحياة .

ولفتت البرلمانية ، الى ان معرض الكتاب يمثل قيمة كبيرة للعمل على تشجيع وتوجيه الشباب إلى المطالعة وحثهم على القراءة واكتساب المعرفة وحب العلم ومنها إلى طرح التساؤلات المهمة والبحث والإبداع ، مضيفة ، الى ان لمعرض الكتاب رؤية استراتيجية بعيدة المدى تخدم الأوطان والشعوب . وقد أعلنت وزارة الثقافة عن انطلاق النسخة الـ"52" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس .