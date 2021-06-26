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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري أمراض نساء يوضح السن المناسب لإجراء "تجميد البويضات" ..شاهد

الدكتور شريف باشا
الدكتور شريف باشا سيف

قال الدكتور شريف باشا سيف، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، إن فكرة " تجميد البويضات " مفيدة للسيدات اللاتي يتقدم بهن العمر دون أن يجدن الشخص المناسب للزواج، وبالتالي يلجأن إلى تخزين بويضاتهن، حتى يحين الوقت المناسب للزواج.

 

وأضاف الدكتور شريف باشا سيف، خلال برنامج " طبيب البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ،  أنه بعد عمر الـ 35 تقل جودة البويضات، لذلك كلما سارعت الفتاة بتجميد بويضاتها قبل ذلك السن كلما كان أفضل، وذلك لتحتفظ بكم وجودة البويضات.

 

وأشار الدكتور شريف باشا سيف إلى أن انقطاع الدورة الشهرية لدى السيدات سببه عدم الحمل في سن متأخرة، لأن ذلك  يمكن أن يؤثر بالسلب على صحتها .

 

الحقن المجهرى

 

في سياق متصل صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، بأن مرحلة التحفيز قبل عملية الحقن المجهرى تتضمن حقن الأدوية لمدة 8-14 يوماً، لحث المبيض على إنتاج العديد من البويضات، وقد تستغرق مرحلة التحفيز وقتاً أطول، إذا كانت جريبات المبيض بطيئة النضج.


وقال الدكتور أحمد عاصم الملا إن أهم مؤشر لنجاح الحقن المجهري هو معدل الإخصاب، الذي تحقق مع إجراء الحقن المجهري، وحالياً يصل معدل الإخصاب إلى 85 بالمائة.

 

وتابع: ننصح بتجنب إجراء دورات للإخصاب في المختبر مرة أخرى لعملية الحقن المجهرى في الأشهر التي تليها، والأفضل هو أخذ إجازة لمدة شهر على الأقل، بعد دورة التلقيح الصناعي، قبل الشروع في دورة جديدة أخرى من عمليات التلقيح الصناعي أو الحقن المجهرى.

 

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا أنه بعد استنفاذ الطرق الطبيعية للحمل أو أن يصبح الانتظار طويلا يتم اللجوء إلى تقنيات أخرى من أجل حدوث الحمل، وأولها هو الحقن المجهري، الذي ترتفع نسبة نجاحه ويمكن اتباعه لحدوث الحمل.

الدكتور شريف باشا سيف استشاري أمراض النسا والتوليد والعقم تجميد البويضات البويضات الإخصاب

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