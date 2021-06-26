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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري تغذية يوجه نصائح صحية مهمة للرياضيين

نصائح هامة للتغذية
نصائح هامة للتغذية الصحية للرياضين..استشاري تغذية يوضح

قال الدكتور رامي صلاح استشاري التغذية العلاجية، إن فكرة الرياضة لم تصبح قائمة على فكرة النشاط الذي يمارسه الشخص فقط، إذ كان يريد الشخص ان ينتقل إلى مرحلة ثانية أو من فكرة شخص هاوي لشخص محترف.

 

وأضاف استشاري التغذية الصحية ،    خلال حواره ببرنامج صباحك مصري المذاع على فضائية ام بي سي مصر، أن التغذية العلاجية لها دور لا يقل عن 70% فى التكوين الجسدي وطبيعة كفاءة الأداء فى الرياضة،لافتاً إلى أن الرياضة لا تمثل نسبة كبيرة لتكوين العضلة مثل التغذية.

 

وأضاف ان البروتين بعد التمرين  بيخدم على تكوين العضلة ويقوم بعملية استشفاء للألياف التى حدث بها تهتك.

 

ولفت صلاح إلى أن الاستمتاع بالرياضة يفرق كثيراً فى التغذية و له مردود  إيجابي على تغذية  الجسم،مضيفاً انه من الممكن ان تأكل قبل الرياضة بعض السكريات البسيطة التى تعطي طاقة للجسم مثل العسل والفاكهة.

 

ونصح صلاح باللجوء إلى الأطعمة التى تعطي طاقة على المدى البعيد قبل التمرين فى حدود من ساعة ونصف إلى ساعتين مثل الشوفان والارز والمكرونة.

وأكد صلاح أن التغذية الجيدة تنعكس على نشاطك البدني ويزود الكفاءة الجسمانية.

 

وأوضح صلاح، أن بعد التمرين مباشرة هناك عدة اشياء لا غني عنهم مثل الكربوهيدرات و النشويات.

 

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استشاري قدم نصائح هامة لتغذية الأطفال

 

قال علاء حامد، استشاري طب الأطفال، إن الأطفال في مرحلة الرضاعة يحتاجون إلى تغذية، ولهذا يجب على الأم تناول العديد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات مثل الخضروات الطازجة والفاكهة حتى يحصل الطفل على القدر الكافي من التغذية.
 

وأضاف "علاء حامد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “سفرة دايمة” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه بعد فترة الرضاعة يجب أن يحصل الطفل على غذاء صحي مصنوع داخل المنزل، وضرورة الابتعاد عن الدهون والزيوت والأطعمة ذات الأملاح المرتفعة، مؤكدا  ضرورة تقديم الطعام بشكل يعمل على جذب الأطفال.
 

ونصح استشاري طب الأطفال بالإبتعاد عن الطعام السريع والاعتماد على الطعام المنزلي، موضحا: يجب أن نضمن نظافة الطعام المقدم للأطفال حتى لا تسبب له الكثير من المشاكل.


وأشار إلى أن مصاب كورونا يجب أن يتناول العصائر الطازجة التي تحتوي على فيتامين سي، مثل البرتقال والكيوي والبروكلي والفلفل الألوان، وذلك لتغذية وتقوية الجهاز المناعي، ونصح بضرورة ابتعاد الاطفال عن المشروبات الغذائية وتعرض الأطفال إلى الشمس.

وفي نفس السياق قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة، إنه يجب تعويض الجسم بالمياه ، خاصة في فصل الصيف ، وذلك من خلال تناول كوب من الماء كل نصف ساعة ، مشيرة إلى أهمية الماء للأطفال وكبار السن .

وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أنه يجب تناول أيضاً العديد من الفاكهة والخضروات ، خاصة الخضروات الورقية ، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات مثل : فيتامين a ، وفيتامين c ، وأملاح معدنية ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم .

وأشارت استشاري التغذية والمناعة ، إلى أن مصر تتوفر فيها العديد من الخضروات الورقية ، مثل : البقدونس الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات المفيدة للجسم .

وأضافت: "أهم حاجة السلطة اللي مليانة خضروات"، مشيرة إلى ضرورة تناول الفواكه أيضاً لتعويض نقص المياه في الجسم، قائلة: "التفاح الأخضر المصري أفضل تفاح على الإطلاق، وليس له مثيل على مستوى العالم".

نصائح هامة استشارى التغذية العلاجية صباحك مصري الرياضة التغذية

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