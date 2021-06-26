طريقة عمل شوربة الطماطم بالجمبري للشيف شربيني

تعد شوربة الطماطم بالجمبري من أكثر أنواع الأكلات الشهية التى تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الغذائية.

تحتوى شوربة طماطم بالجمبري على قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الجسم من بينها الليكوبين المفيد لصحة القلب والفسفور والبروتين.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة طماطم بالجمبري بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة طماطم بالجمبري

كيلو طماطم

زبدة

ملح

فلفل اسود

ريحان

سكر

تشايفز

مرقة

جمبرى

خل بلسميك

ثوم

بصل

كرات

كريمة للتقديم



طريقة عمل شوربة طماطم بالجمبري



* يرفع الجمبرى على النار مع البصل والكرات والثوم والزبدة وملح وفلفل أسود

* يضاف الخل البلسميك والسكر و الطماطم و يقلبوا جيدا

* تضاف المرقة و تترك حتى تغلى تماما ثم تضرب بالخلاط اليدوى وتقدم مع الكريمة و ورق الريحان و البصل الاخضر او التشايفز بـ شوربة طماطم بالجمبري.