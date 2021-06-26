عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل شوربة الطماطم بالجمبري للشيف شربيني

شوربة طماطم بالجمبري
شوربة طماطم بالجمبري

تعد شوربة الطماطم بالجمبري من أكثر أنواع الأكلات الشهية التى تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الغذائية.

تحتوى  شوربة طماطم بالجمبري على قدر كبير من العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة الجسم من بينها الليكوبين المفيد لصحة القلب والفسفور والبروتين.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة طماطم بالجمبري بخطوات الشيف شربيني  مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

وصفة شوربة كريمة الدجاج .. 3 طرق مختلفة

أحلى من المحلات .. طريقة عمل شوربة سي فود في المنزل

مقادير شوربة طماطم بالجمبري

كيلو طماطم 

زبدة 

ملح 

فلفل اسود 

ريحان 

سكر 

تشايفز 

مرقة 

جمبرى 

خل بلسميك 

ثوم 

بصل 

كرات 

كريمة  للتقديم


طريقة عمل شوربة طماطم بالجمبري


* يرفع الجمبرى على النار مع البصل  والكرات والثوم والزبدة وملح وفلفل أسود

* يضاف الخل البلسميك والسكر و الطماطم و يقلبوا جيدا

* تضاف المرقة و تترك حتى تغلى تماما ثم تضرب بالخلاط اليدوى وتقدم مع الكريمة و ورق الريحان و البصل الاخضر او التشايفز بـ شوربة طماطم بالجمبري.

 

شوربة الطماطم بالجمبري الشيف شربينى صحة القلب طريقة عمل شوربة الاكلات الشهية

موضوعات متعلقة

قبل رمضان.. طريقة عمل خلطة المحشي بخطوات سهلة

استعدادا لـ رمضان .. طريقة عمل خلطة المحشي

طاجن الريش بالشعرية على طريقة الشيف شربيني

طاجن بامية بالفراخ على طريقة الشيف شربيني

ترشيحاتنا

إعمار الكوكب الأحمر.. الصين تنطلق لبناء قاعدة سكان على المريخ

حكاية فستان هز جامعة.. هل يُعاقب المتنمرين على حبيبة طارق؟

إحباط تهريب شعاب مرجانية وكائنات بحرية نادرة بقرية البضائع.. صور

خالد الغندور يحسم الجدل حول حقيقة تطورات ملف تجديد عقد بن شرقي

صوت للفرعون.. كوكا ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

سلة الزمالك تسعى لحصد لقب بطولة دورى السوبر أمام الاتحاد السكندري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد خضوعه لعملية جراحية

180 مليون جنيه.. شروط أشرف بن شرقي للموافقة على التجديد لـ الزمالك

تبدأ خلال أيام.. اعرف رسوم تراخيص البناء والفئات المستثناة من تطبيق الاشتراطات

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن نهائي كأس مصر

زوجة أبوجبل تنشر صورته من داخل المستشفى وتعلق: ربي يحفظه

الأرصاد تحذر: الطقس غدا شديد الحرارة وسواحل البلاد تسجل أعلى نسبة رطوبة

اسم من الأسماء الحسنى لم يرد في القرآن إلا مرة .. تعرف عليه

دوري أبطال أفريقيا.. 10 غيابات عن موقعة الأهلي والترجي اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر استعدادت الثقافة لمعرض الكتاب.. حجز 112 ألف تذكرة دخول حتى الآن

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

إنجازات 7 سنوات.. إتاحة 32.3 مليار جنيه قروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

تتسع بغرابة.. شاهد حفرة مرعبة في المكسيك تقترب من ابتلاع المنازل|صور

فيديو

كوبي بيست .. هل تقلد ياسمين صبري جورجينا زوجة رونالدو

صورة بالحجاب مع زوجها.. لغز موقف حلا شيحة من فيلم مش أنا

التعاون في مجال الدفاع| القوات المسلحة تكشف تفاصيل الزيارة المهمة لرئيس الأركان في الكونغو والسودان

الدخان وصل قمة الجبل.. إخلاء منزل في السعودية بسبب حريق

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: ويبقى الوطن

بيري محمد تكتب: ذو الهمم قادرون دائما

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «2»

عادل مبروك يكتب: أتباع الشيطان

سارة مجدى تكتب: تعددت الأسباب.. والتحرش واحد

يحيي عفيفي يكتب: قرار وزير المالية لم يكن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الإعلام يرجع للخلف

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التوسع العسكرى الإيطالى

عاطف عبد الستار

الحرب الإلكترونية على الأسرة المصرية

محمد صبيح

كل هذا الوجع سيمر

المستشار سُليمان عبدالغفار

«رضوى عاشور» وقطعة من أوروبا

عبد الرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب: «رسائل الثقة من الجيش الأسطورة»

شريف سمير

المقريزى «الجميل».. روايات «الديسك الشاطر».. والتلميذة الموهوبة!

مروة لطفي

خطر المشاعر الرقمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ