منها مجانية و بعضها بـ7 و10 جنيهات.. تعرف على أسعار موصلات معرض الكتاب

يشارك جهاز النقل العام للقوات المسلحة، في دعم معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الجديدة المقرر افتتاحها نهاية الشهر الجاري، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعدد من الوزراء.



ويوفر الجهاز خطوطا لنقل زوار معرض الكتاب مجانا من وإلى محطة مترو أرض المعارض بمدينة نصر.

ووفرت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات متمثلة في هيئة النقل العام، ١١ خطا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها ١١٥ سيارة وذلك تيسيرا على زوار المعرض.



ينطلق الخط الأول من عبد المنعم رياض، والخط الثاني من دوران شبرا، والثالث من النزهة الجديدة، والخط الرابع من الأميرية، والخامس من ميدان الجيزة، والسادس من صقر قريش، والسابع من المظلات إلى جانب خطوط أخرى.



وستكون أسعار المواصلات في الخطوط التي وفرتها وزارة النقل، رمزية ولا تتخطى العشر إلى ٧ جنيهات.