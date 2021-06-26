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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلالة دلتا تهدد بتفش سريع في دولة أوروبية

دلتا تهدد العالم
دلتا تهدد العالم

أفادت تقارير صحفية دولية أن حالة من التفشي تضرب العالم بكورونا السلالة المتحورة الخطيرة دلتا التي ظهرت في الهند لأول مرة، وأن السلالة الأشد عدوى صارت أمرًا يهدد الجميع، بعدما تفشت في جنوب أفريقيا وفي أستراليا وروسيا وغيرهم علاوة على مكان الظهور الأساسي له وهو الهند.

 

وذكرت تقارير إن أكثر من 70% من الإصابات بفيروس كورونا في منطقة لشبونة في البرتغال هي من سلالة "دلتا" الأشد عدوى، وأن الفيروس انتقل إلى مدن برتغالية أخرى، ما تسبب في ارتفاع مقلق في عدد الإصابات.

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وقال معهد الصحة الوطني البرتغالي، "ريكاردو جورجي"، في تقريره الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن سلالة "دلتا" التي جرى رصدها أول مرة في الهند تمثل 51% من الإصابات في البر الرئيسي للبرتغال، مما يدل على أن هذه السلالة "تنتشر بسرعة" كما حدث في بريطانيا.

وارتفعت الإصابات الجديدة في البرتغال بواقع 1604 إصابات أمس الجمعة، وهي أكبر قفزة منذ 19 فبراير الماضي، عندما كانت هذه الدولة التي يزيد عدد سكانها قليلا على عشرة ملايين نسمة تفرض إجراءات العزل العام.

و سجلت البرتغال 871483 إصابة، و17081 وفاة، منذ بدء الوباء.

وتأتي القفزة في الإصابات بعد أن فتحت البرتغال، التي تعتمد على السياحة، أبوابها للزوار من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في منتصف مايو الماضي، كما فتحت معظم الشركات أبوابها، ومع بداية موسم الصيف شهدت الشواطئ البرتغالية ازدحاما.

 

 

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