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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجاح كبير لـ الأسبوع السادس من "حفلات الرياض" .. شاهد

حفلات الرياض
حفلات الرياض

أسبوع جديد ناجح على صعيد "حفلات الرياض" التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن إشراف وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أقيم فيه حفلان تميزا بالطرب والديناميكية والحماس والتفاعل الجماهيري الذي ملأ صالة المكان بفندق "الفورسيزونز" ، نجومه هم المطربون: عبد الله الرويشد وتامر حسني وفهد الكبيسي وداليا مبارك. وكالعادة تم تطبيق الاجراءات الاحترازية في مواجهة جائحة كورونا حيث يستلزم أن يكون فيها صاحب تذكرة حضور "حفلات الرياض" محصناً وعليه إبراز تطبيق "توكلنا" عند الدخول لإثبات ذلك.

 

الحفل الاول من الاسبوع السادس لـ "حفلات الرياض" اقيم تاريخ (24 يونيو) واحياه النجم تامر حسني، الذي كان في استقباله سالم الهندي الرئيس التنفيذي لروتانا الصوتيات والمرئيات، وقبل صعوده المسرح التقى أهل الإعلام وأجاب عن أسئلتهم مقدما في بداية كلامه الشكر لهيئة الترفيه وروتانا . وعند سؤاله كيف يوازن ما بين الغناء والتمثيل؟، اجاب :"انا من وقت ما طلعت بحاول انظم مسيرتي الفنية بين التمثيل والغناء ..فيمكن كل سنتين اعمل البوم، ويمكن كل ثلاث سنوات اعمل فيلم، لكن عندما اشعر ان هناك حاجة واثق منها.. اقدمها". 

 

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وعن جديد قال :"عندي فيلم "مش انا" وبه أغان جديدة". وعن حضوره الفني في السعودية قال :"شرف لي ان اول حفل في السعودية كانت حفلتي، واول فيلم عرض في صالات السينما السعودية كان فيلمي "البدلة"، ودلوقت اول فيلم يتصور في السعودية هو فيلم "مش انا" .

 

في حفل تامر بالرياض، تخطى الحماس حدود المكان جراء التفاعل القوي من الجمهور الحاضر مع اغاني تامر، وقد اكد على هذا سالم الهندي من خلال "سناب" على حسابه جمعه مع تامر، هنأه فيه على نجاح الحفل، وبدوره اثنى تامر على المجهودات التي قام بها "ابو فواز"، كما امتدح الجمهور مؤكدا :"الجمهور السعودي راقي وكريم طول عمره".

 

اما الحفل الثاني، اقيم تاريخ 25 يونيو، وغنى فيه على التوالي: داليا مبارك ثم  فهد الكبيسي، وختم الحفل "سفير الاغنية الخليجية" عبد الله الرويشد الذي كان فور وصوله السعودية قد زار مكاتب روتانا الجديدة في العاصمة السعودية الرياض ، وكان في استقباله أ.سالم مرحبا به ،قائلا :"نورتنا يا بوخالد وتبارك المكتب بحضورك، وزيارتك كبيرة بالنسبة لنا والشركة شركتك فأنت من الأعمدة الرئيسية وشهادتي فيك مجروحة".


بدوره،  اعلن الرويشد فخره بما رآه في مقر روتانا، شكرا صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال لكل ما قدمه لروتانا.

 

وعلى صعيد الحفل، توجه عبد الله الرويشد بالشكر الى معالي المستشار تركي ال الشيخ على ترشيحه كي يكون واحدا من نجوم "حفلات الرياض" .وقد انطربت الرياض على اغاني "بو خالد" ومنها اغنيته "العيون" و"دنيا الوله" وغيرها.

 

وكان عبد الله الرويشد قبيل صعوده المسرح قد التقى مع سالم الهندي بأهل الاعلام، وكشف لهم ان لديه "ميني" البوم في عيد الاضحى من انتاج روتانا للصوتيات والمرئيات يتكون من ستة اغاني هي من الحانه والحان خالد الشيخ ومن كلمات الشاعرة فتحية عجلان، والشاعر علي مساعد، كذلك لديه في البومه تعاون هو الثاني له مع عبد القادر هدهود ومع أحمد الصانع. 
وختم الرويشد كلامه بأمنية مفادها :" اتمنى ان يجمع اخي سالم الهندي كل فناني روتانا بأغنية نقدمها في حب السعودية".

وقد شهدت كواليس الحفل لقاء جمع المطربين الرويشد وفهد الكبيسي  اشادا فيه بالتنظيم وجمال تفاعل الجمهور السعودي مع مطربي "حفلات الرياض". وجاء ذلك بعد انتهاء فقرة الكبيسي التي قدم فيها اجمل اغانيه ومنها اغنية "قل ليش" التي اصدرها مؤخرا من انتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات في باكورة عقده مع الشركة. وكشف فهد 


في لقائه مع اهل الاعلام مدى تشوقه للقاء الجمهور السعودي بعد طول غياب. واعلن :"احضر مع روتانا لاكثر من أغنية وألبوم".

 

اما المطربة داليا مبارك التي يعد هذا اول حفلاتها بعد انجابها طفلتها الثانية مؤخرا، فذكرت في لقاءها مع الاعلاميين انها مشتاقة للجمهور وللمسرح، واصفة الحفل انه ليلة مختلفة خاصة وانه مع الاساتذة عبد الله الرويشد وفهد الكبيسي. مضيفة :" انا فخورة بالاجراءات التي اتخذتها السعودية، وبسببها نحن في امان ونمارس حياتنا بكل اريحية ومتفاءلة بالقادم، واشكر هيئة الترفيه ومتحمسة لموسم الرياض القادم".
 

حفلات الرياض الهيئة العامة للترفيه روتانا روتانا للصوتيات والمرئيات تامر حسني النجم تامر حسني

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