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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: ثورة 30 يونيو وضعت حدًا للإرهاب والفساد والإهمال

النائب نشأت متري
النائب نشأت متري

قال النائب نشأت متري، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة  30 يونيو غيرت كل شىء في مصر، موضحا أنها أفرزت قيادة وطنية عظيمة ممثلة في الرئيس السيسي يعي تمامًا التحديات التي تواجهها الدولة وكيفية النهوض بها والدفع بها للأمام من ناحية أخرى.

 

وأضاف متري في بيان له، أن الاحتفال بالعيد الثامن لثورة 30 يونيو المجيدة، من اجل  الثورة المباركة التي وضعت حدًا للإرهاب والفوضى وتصدت للتنظيمات الإخوانية والجهادية بكل قوة، وهو ما أنقذ البلد من شرورها وآثامها التي اتضحت في العالم كله.

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وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما تحقق من انجازات على صعيد الوطن في السنوات الماضية، منذ مجىء الرئيس السيسي يؤكد أنها كانت حتمية، وأن خروج ملايين المصريين للمشاركة فيها جاء من منطلق وطني بحت بأن البلد تضيع تحت حكم إخواني إرهابي سافر.

 

وشدد نائب الإسكندرية، أن الرئيس السيسي وضع أسس الدولة المدنية الحديثة، وتصدى للفساد من خلال عمل كافة الأجهزة الرقابية التي اعادت  اليها قوتها وتصدى للإهمال والفاسدين، وهو ما قوىّ شوكة الوطن، وظهر في الكثير من الإنجازات العملاقة التي لم تحدث من قبل في مصر.

ثورة 30 يونيو 30 يونيو الرئيس السيسي الإخوان مجلس الشيوخ

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