نشرة المرأة والصحة..الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بضمور العضلات.. كيفية اكتشاف مرض الزهايمر

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ ضمور العضلات

يحدث ضمور العضلات في كلا الجنسين وفي جميع الأعمار والأجناس ومع ذلك ، فإن النوع الأكثر شيوعًا Duchenne ، يحدث عادة عند الأولاد الصغار، ويعتبر الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ ضمور العضلات الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بالحثل العضلي أكثر عرضة للإصابة بمرض ضمور العضلات أو نقله إلى أطفالهم.

جدل الاغتصاب الزوجي..أسبابه ومدى تأثيره نفسيا على المرأة.. ولماذا يمارس الرجل هذا الفعل ؟

شهد المجتمع المصري جدلا حول ما يسمى بالاغتصاب الزوجي ، وهو مشكلة تعاني منها العديد من الزوجات ورغم ان المصطلح “غربي” إلا أنه بدأ ينتشر في الآونة الاخير ة عربيا رغم رفض رجال الدين له، وهو ما سنقوم بالتحدث عنه باستفاضة في السطور التالية..

نقص الوزن أبرزها.. هاني الناظر يكشف عن فوائد مذهلة لـ تناول الشيكولاتة يوميا

تعتبر الشكولاتة من الأطعمة الشهية التي يفضل العديد سواء الكبار أو الصغار تناولها يوميا و لكن يخشي البعض من تناول الشكولاتة خوفا من زيادة الوزن و ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كيفية اكتشاف مرض الزهايمر؟ أبرز العلامات والأعراض

يعتبر مرض الزهايمر هو اضطراب تدريجي في الدماغ يدمر ببطء الذاكرة ومهارات التفكير والقدرة على أداء المهام البسيطة؛ حيث إن تراكم بروتينات بيتا أميلويد، أو بروتينات تاو في المخ هو السبب في 60٪ إلى 70٪ من حالات الخرف.

في عيد ميلادها| 10 صور تكشف عن فساتين ملك أحمد زاهر

حرص الفنان أحمد زاهر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بتهنئة أبنته ملك بعيد ميلادها.

علق أحمد زاهر على الصور قائلا" كل سنه و انتي طيبه يا ملوكه يا روح قلب ابوكي يا اول فرحتي يا اغلي و اطيب و اجمل و احن بنوته في الكون ربنا يحفظك و يخليكي ليا و يديكي كل اللي بتحلمي بيه علي قد قلبك الابيض الطيب القمر بحبك اوي يا ملوكتي."